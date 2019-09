**Migranti : Salvini indagato per sequestro - Tribunale ministri deciderà entro 90 giorni** : Palermo, 21 set. (AdnKronos) – Il Tribunale dei ministri di Catania deciderà entro i prossimi 90 giorni se accogliere la richiesta di archiviazione per l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini, indagato per sequestro di persona per la vicenda della nave Gregoretti della Guardia costiera. La composizione del Tribunale dei ministri è la stessa di quella che il 24 gennaio scorso aveva chiesto al Senato l’autorizzazione a ...

**Migranti : Salvini indagato per sequestro - Tribunale ministri deciderà entro 90 giorni** : Palermo, 21 set. (AdnKronos) – Il Tribunale dei ministri di Catania deciderà entro i prossimi 90 giorni se accogliere la richiesta di archiviazione per l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini, indagato per sequestro di persona per la vicenda della nave Gregoretti della Guardia costiera. La composizione del Tribunale dei ministri è la stessa di quella che il 24 gennaio scorso aveva chiesto al Senato ...

**Migranti : Salvini - ‘quando Zingaretti dice ok sbarco Ong commette crimine’** : Roma, 12 set. (AdnKronos) – “Quando il leader del Pd dice che tutte le navi delle Ong devono sbarcare commette un crimine e io mi opporrò in ogni maniera”. Lo dice Matteo Salvini a Dritto e Rovescio su Rete4. L'articolo **Migranti: Salvini, ‘quando Zingaretti dice ok sbarco Ong commette crimine’** sembra essere il primo su Meteo Web.

**Migranti : Salvini - 'con 'Eleonore' rischio ingresso terroristi'** : Palermo, 27 ago. (AdnKronos) - L'autorizzazione a entrare in acque territoriali della nave della ong tedesca Eleonore "potrebbe determinare rischi di ingresso sul territorio nazionale di soggetti coinvolti in attività terroristiche o comunque pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica, in quant

**Migranti : Salvini - ‘con ‘Eleonore’ rischio ingresso terroristi’** : Palermo, 27 ago. (AdnKronos) – L’autorizzazione a entrare in acque territoriali della nave della ong tedesca Eleonore “potrebbe determinare rischi di ingresso sul territorio nazionale di soggetti coinvolti in attività terroristiche o comunque pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica, in quanto le persone tratte a bordo della ‘Eleonore” sono verosimilmente cittadini stranieri privi di documenti di ...

**Migranti : Salvini - ‘Ocean Viking non sbarcherà in Italia’** : Roma, 23 ago. (AdnKronos) – La Ocean Viking “questa nave norvegese di una Ong francese non porterà il suo carico di esseri umani in Italia. La notizia è ufficiale”. Lo ha detto Matteo Salvini in diretta Fb L'articolo **Migranti: Salvini, ‘Ocean Viking non sbarcherà in Italia’** sembra essere il primo su CalcioWeb.

**Migranti : Salvini - ‘governo inciucio vuole riaprire i porti’** : Roma, 20 ago. (AdnKronos) – “Qualcuno nel nome del governo dell’inciucio vuole riaprire i porti ma finchè campo io difenderò la sovranità del mio paese e quindi sono corso dal Senato al Viminale”. Lo dice Matteo Salvini in diretta Fb. “Rischio altra denuncia per abuso d’ufficio perchè avrei dovuto far sbarcare immigrati di questa Ong spagnola”, aggiunge su Open Arms. L'articolo **Migranti: ...

**Migranti : Salvini - ‘governo inciucio vuole riaprire i porti’** : Roma, 20 ago. (AdnKronos) – “Qualcuno nel nome del governo dell’inciucio vuole riaprire i porti ma finchè campo io difenderò la sovranità del mio paese e quindi sono corso dal Senato al Viminale”. Lo dice Matteo Salvini in diretta Fb. “Rischio altra denuncia per abuso d’ufficio perchè avrei dovuto far sbarcare immigrati di questa Ong spagnola”, aggiunge su Open Arms. L'articolo **Migranti: ...

**Migranti : Renzi a Salvini - ‘se credi in Vangelo - leggi Matteo e autorizza sbarco’** : Roma, 20 ago. (AdnKronos) – “Io rispetto la sua fede religiosa che condiviso anche se con accenti diversi e allora legga il Vangelo, ovviamente secondo Matteo, quando dice ‘avevo freddo e mi avete accolto, avevo fame e mi avete dato da mangiare’. Se crede in quei valori faccia sbarcare quelle persone che sono ferme, ancora adesso, ostaggio di una politica vergognosa”. Lo dice Matteo Renzi rivolto a Matteo ...

**Migranti : Renzi a Salvini - ‘se credi in Vangelo - leggi Matteo e autorizza sbarco’** : Roma, 20 ago. (AdnKronos) – “Io rispetto la sua fede religiosa che condiviso anche se con accenti diversi e allora legga il Vangelo, ovviamente secondo Matteo, quando dice ‘avevo freddo e mi avete accolto, avevo fame e mi avete dato da mangiare’. Se crede in quei valori faccia sbarcare quelle persone che sono ferme, ancora adesso, ostaggio di una politica vergognosa”. Lo dice Matteo Renzi rivolto a Matteo ...

**Migranti : Salvini - 'Sbarchi? Nel 2019 ne sono arrivati 4.115 ma sono sempre troppi'** : Catania, 11 ago. (AdnKronos) - "Gli sbarchi continuano? I dati aggiornati ad oggi dicono che se nell'agosto 2018 erano arrivati 19.058 migranti, quest'anno siamo a 4.115 con nazionalità tunisina, libica, curda. Sicuramente sono 4.115 di troppo. Ma ricordo che tre anni fa ne arrivarono 15 mila in un