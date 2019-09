Sondaggi | dopo la scissione Pd al 19% Il nuovo partito di Renzi vale il 5% Per un

Come cambia il consenso ai partiti dopo la scissione nel Pd. Un Sondaggio : L'Istituto Demopolis ha misurato il peso delle forze politiche all'indomani della scelta di Renzi di fondare un nuovo partito. La Lega si conferma primo partito con il 33%; il Movimento 5 Stelle torna secondo partito con il 20,5% e supera di circa un punto il PD che, per effetto della scissione, si attesta oggi al 19,4%. Fratelli d'Italia con il 7% scavalca di un punto Forza Italia (al 6%); Italia Viva avrebbe il 5,2%. Se si votasse per ...

Italia Viva è al 3 - 4%. Pd in calo del 2 - 8% dopo la scissione. Il Sondaggio su Agorà : Il 3,4%. Tanto vale, secondo un sondaggio Emg Acqua per Agorà, il nuovo partito di Matteo Renzi Italia Viva. Pur trattandosi di una piccola percentuale, l’impatto della scissione sul Partito democratico si fa già sentire: sempre secondo il sondaggio, infatti, o dem nell’ultima settimana perdono il 2,8%, passando dal 23 al 20,2. Italia Viva di Renzi è al 3,4%; la Sinistra si ferma al 2% e Carlo Calenda ...

Sondaggi - il partito di Renzi parte dal 3 - 8%. La Lega scende per la prima volta sotto il 30% - secondo il Movimento 5 stelle dopo calo del Pd : A un giorno dall’annuncio della scissione interna al partito democratico, il nuovo gruppo guidato da Matteo Renzi, Italia Viva, può già contare su un bacino di partenza del 3,8%. Arretra, comunque, il partito democratico che si attesta al 21,6 per cento, scivolando dietro al Movimento 5 stelle, al 21,9. Cala anche la Lega che scende, per la prima volta, sotto al 30% anche se, complessivamente, il centrodestra si sta rafforzando, grazie ...

Sondaggio Swg di Enrico Mentana : crollo Lega e botto M5s - cifre-choc dopo agosto : Torna il Sondaggione del lunedì di Enrico Mentana. Il primo proposto nel corso del TgLa7 dopo la pausa estiva di Swg, l'istituto che cura la rilevazione. Pausa agostana gravida di eventi politici, come è noto, con il concretizzarsi della crisi aperta da Matteo Salvini e con l'ormai imminente nascita

Mara Carfagna - Sondaggi e scenari. Sconvolgimento politico : "Cosa può accadere dopo la crisi di Salvini" : Il terremoto di Ferragosto è destinato a sconvolgere lo scenario politico. Ne sono convinti sondaggisti e analisti, di ogni colore: potremmo essere alla vigilia della nascita di nuovi partiti e nuove coalizioni. "Comunque vada, il profilo offerto dagli attuali partiti è destinato a ricomporsi in man

Sondaggi - gli italiani non vogliono i "giallorossi" : chi sale e chi scende dopo la crisi di governo : Il 42% degli italiani avrebbe voluto tornare subito a elezioni e solo il 20% sostiene la soluzione di un governo di...

Sondaggi - chi scende e chi sale dopo questa pazza crisi di governo : La crisi politica aperta in pieno agosto ha sorpreso ampi settori dell'opinione pubblica. Sarà governo giallorosso o...

Sondaggi politici - dopo la crisi di governo la Lega vola al 38% : Un Sondaggio elettorale realizzato dall'Istituto Noto per la trasmissione di RaiTre Agorà riporta un dato che avrebbe del clamoroso: dopo la crisi di governo i consensi per la Lega di Matteo Salvini sarebbero saliti addirittura al 38%. Male il Movimento 5 Stelle, al 16,5%, molto bene Fratelli d'Italia all'8%.Continua a leggere