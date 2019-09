Luca Onestini ospite da Caterina Balivo L’affondo a Barbara D’Urso è pesantissimo | gelo

Fonte : caffeinamagazine

(Di venerdì 20 settembre 2019) In queste settimane si stanno rincorrendo voci secondo le quali l’ex tronista di Uomini e Donne, il celebre programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5,e Ivana Mrazova siano in crisi. L’ex concorrente del Grande Fratello, il reality Mediaset in cui ha conosciuto Ivana,dia Vieni da Me, in onda su Rai 1, ha smentito, anche se indirettamente, quanto il web sospetta. Durante l’ospitata hanno giocato a ‘Tris’: un punto a ogni risposta corretta. Una domanda posta è stata inerente alla Repubblica Ceca, stato d’origine di Ivana Mrazova. “Anche la mia ragazza è della Repubblica Ceca, anzi salutiamola. Un bacione”, ha detto, allontanando di fatto le voci di crisi e di rottura. In questi giorni Ivana ha subito un intervento chirurgico e sul web si sono scatenate le ipotesi più disparate. E proprio in questa occasione molti hanno ...

stefanodonnoup : Daniela Pispico per I Quaderni del Bardo Edizioni : Raffaello Tonon e Luca Onestini ballano insieme il... - zazoomblog : Vieni da Me le parole di Luca Onestini a Ivana Mrazova: ora si capisce tutto - #Vieni #parole #Onestini #Ivana - zazoomblog : Vieni da Me le parole di Luca Onestini a Ivana Mrazova: ora si capisce tutto - #Vieni #parole #Onestini #Ivana -