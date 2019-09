Erica Piamonte ancora contro Taylor Mega | Aspetto spiegazioni

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 20 settembre 2019) Dopo qualche giorno di silenzio,ha deciso di tornare sull'argomento che tiene banco da ormai qualche giorno per dare la sua versione dei fatti sul tradimento (o presunto tale) dinei suoi confronti. Come ormai consuetudine,ha scelto le storie di Instagram per raccontare come si sarebbe evoluta la vicenda, già dal famoso 9 settembre, quando Riccardo Signoretti ha comunicato di essere in possesso di fotografie esplicite dicon una persona.“Se io dico che non sapevo niente di quelle foto, è perché io non sapevo niente. Ho guardato Pomeriggio5, ho scoperto guardando con i miei occhi che sarebbero uscite quelle foto e vi posso giurare che io speravo che fosse uno scherzo. Uno scherzo non è stato”, ha dettovisibilmente innervosita dalle voci secondo le quali sarebbe uno scoop costruito a tavolino. La commessa toscana poi ...

crazylo91591062 : RT @annylimabr: THAT'S MY GIRL. Erica Piamonte è il suo nome! #gf16 - Octavia_Quake : RT @annylimabr: THAT'S MY GIRL. Erica Piamonte è il suo nome! #gf16 - annylimabr : THAT'S MY GIRL. Erica Piamonte è il suo nome! #gf16 -