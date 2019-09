Made in Italy | a Milano un progetto per nascita filiera aceto 2

Bergamo. Arte di moda : mostra che valorizza bello e stile del Made in Italy : “Arte e moda rappresentano un binomio vincente, in grado di valorizzare e rendere unico lo stile e la genialità del

Made in Italy - la serie tv con Marco Bocci e Raoul Bova : anticipazioni prima puntata : Anni Settanta, tempo di conflitti e cambiamenti, di impegno politico e creatività. A Milano tanta dell’energia di quegli anni si concentra in un gruppo di stilisti che cambieranno la storia della moda a livello internazionale. Armani, Valentino, Krizia, Versace, Missoni, Albini, Fiorucci, Curiel, Ferrè e tanti altri: grandi creativi celebrati in tutto il mondo e divenuti il simbolo del Made in Italy. Ognuno a suo modo ha segnato quell’epoca, ...

Arte e moda - il Made in Italy si difende mettendosi in mostra : È in pieno svolgimento la fashion week milanese dedicata alle collezioni per la primavera-estate 2020. Per il capoluogo lombardo e per il tessile-abbigliamento italiano nel suo complesso uno dei momenti più importanti dell’anno. Utile per misurare la temperatura del mercato in un’epoca di grandi trasformazioni con luoghi da raggiungere sempre più vasti e lontani (quello asiatico in primis). Utile per capire come ...

Brexit - Coldiretti : col rischio “no deal” è corsa al Made in Italy : “Con il rischio del no deal vola il Made in Italy in Gran Bretagna dove le esportazioni italiane fanno registrare un balzo record dell’8,9%“: è quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat relativi al commercio estero nei primi sette mesi del 2019. “La corsa agli acquisti è spinta dal fatto che a pesare sui rapporti commerciali in caso di No Deal è soprattutto – sottolinea la Coldiretti – il ...

A Bologna il villaggio contadino : le origini del Made in Italy : Per la prima volta si torna alle origini per scoprire le ragioni del successo del Made in Italy con il villaggio della Coldiretti dove vivere autenticamente un giorno da contadino tra le aziende agricole ed i loro prodotti, sui trattori, a tavola con gli agrichef, in sella ad asini e cavalli, nella stalla con mucche, pecore, capre, maiali, conigli e galline, o nelle fattorie didattiche e negli agriasili dove i bambini possono imparare a ...

Bioluma : 3 prodotti alla bava di lumaca 100% Made in Italy : La crema per il viso, il siero e la crema per il contorno occhi di Bioluma sono prodotti eccezionali a base di bava di...

Teresa Bellanova favorevole agli Ogm e al Ceta. La rabbia di Salvini : "Alla faccia del Made in Italy" : "Sugli Ogm voglio aprire un confronto rapidamente anche con le parti imprenditoriali, è un tema delicato che non va affrontato in modo azzardato". Teresa Bellanova esordisce così nei suoi primi giorni da ministro dell'Agricoltura, inquietando - non poco - Matteo Salvini. Il leader della Lega ha cond

La marcatura laser è Made in Italy : risultato di qualità e durevole nel tempo : Sono molte le aziende in Italia e all’estero che hanno bisogno di personalizzare il proprio prodotto in modo indelebile attraverso una

Così il vino Made in Italy ha conquistato gli Usa. Grazie a un giornalista : L’Italia alla fine degli anni ’80 esportava negli Usa un milione di ettolitri di vino, contro i 3 milioni di oggi in un processo che ha visto l’asse delle vendite all’estero di etichette italiane spostarsi dal Nord Europa (Germania in primis) al Nord America. Trent’anni fa il 56% dell’export made in Italy era fatto da vino sfuso e indifferenziato, una percentuale che oggi è scesa al 5%

“Plug-Mi” – Aw Lab presenta il primo evento Made in Italy dedicato alla Urban Culture Experience : AW LAB presenta “Plug-Mi”, il primo evento made in Italy dedicato alla Urban Culture Experience. Exclusive Live di Elodie e Chadia Rodriguez Dancers, special customs, workshop e talks, new collection, gaming Un evento unico nato per raccontare le anime della cultura street, scoprirne i codici e condividere in esclusiva le principali novità dei suoi protagonisti. AW LAB è il main partner di PLUG-Mi, il primo evento made in Italy, totalmente ...

Buche "addio" - arriva l'asfalto al grafene : la tecnologia è Made in Italy : A Milano prende il via la sperimentazione con l'asfalto al grafene: lo speciale additivo garantisce una maggiore resistenza...

La nuova legge Ue parla chiaro : “Diventeranno alimenti Made in Italy anche quelli fatti con ingredienti stranieri” : Teresa Bellanova, nuovo ministro delle Politiche Agricole, sebbene si sia insediata da poco, già ha annunciato aria di cambiamenti nel settore agroalimentare: le modifiche, a quanto pare, verteranno sull’etichettatura d’origine, per valorizzare i cibi Made in Italy. Tuttavia, sappiamo tutti che tra il dire e il fare politico c’è di mezzo la Commissione Ue, che ha appena bocciato le nuove norme sull’origine obbligatoria in ...

Made in Italy - Di Maio vuol portarsi alla Farnesina le competenze sul commercio estero. Protestano i sindacati : Potrebbe arrivare in consiglio dei ministri già questa settimana il decreto per trasferire alla Farnesina le competenze sul commercio estero. Come ha chiesto e ottenuto il neo ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che non a caso nel primo messaggio di saluto alla diplomazia italiana ha sottolineato di averne già apprezzato, da titolare dello Sviluppo, le “qualità e competenze anche nella promozione del Made in Italy nel mondo e ...

Made in Italy : a Los Angeles il primo 'tempio' del gelato artigianale : Roma, 9 set. (Labitalia) - Ha origini e ispirazione fiorentine il primo 'tempio' del gelato artigia[...]