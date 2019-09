Una “pozione” millenaria abbassa glicemia | pressione alta e colesterolo | benefici e

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Una bevanda, dal sapore acidulo, dalle infinite proprietà benefiche, ma anche con controindicazioni da non trascurare. L’aceto di mele è il prodotto della fermentazione del sidro o del mosto di mela: la presenza di tale frutto lo rende un condimento ricco di molte proprietà benefiche. Si presenta di colore giallo intenso e solitamente risulta più torbido dell’aceto di vino e con sedimenti sul fondo (composti principalmente da batteri acetici). L’aceto di mele, già in uso presso i Babilonesi e gli Egizi, era raccomandato nell’Antica Grecia da Ippocrate, che lo consigliava, preso col miele, per curare tosse e influenza. I legionari romani chiamavano “posca” la bevanda rinfrescante a base di aceto di mele e acqua, che serviva anche a neutralizzare gli agenti patogeni contenuti nell’acqua. Cristoforo Colombo, nelle sentine delle sue caravelle, trasportava barili di ...

