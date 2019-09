Su Canale 5 ' Eurogames' con Ilary Blasi e Alvin | come funziona e cosa c' è da sapere

EuroGames - i Giochi senza Frontiere Mediaset a settembre su Canale 5 : il primo promo (VIDEO) : Si avvicina il debutto di EuroGames, la versione Mediaset degli storici Giochi senza Frontiere, al via a settembre su Canale 5 con Ilary Blasi alla conduzione e Alvin a supporto. Il primo promo, a rotazione da qualche giorno sulle reti Mediaset, non nasconde affatto i 'nobili progenitori', quei Giochi che tanto fecero divertire i telespettatori Rai negli anni '80 e per buona parte dei '90. Il promo, infatti, si apre con l'iconico "trois, deux, ...