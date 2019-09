Ucciso il figlio di Osama Bin Laden | l’annuncio di Donald Trump

"Abbiamo Ucciso il figlio di Osama bin Laden". L'annuncio della Casa Bianca : La Casa Bianca ha ufficializzato con un comunicato che Hamza bin Laden, “membro di alto rango di al-Qaida e figlio di Osama bin Laden, è stato ucciso in un’operazione anti terrorismo Usa nella regione Afghanistan/Pakistan”.“La perdita di Hamza bin Laden non solo priva al Qaida delle abilità di una importante leadership e della simbolica connessione a suo padre, ma mina importanti attività operative ...

Andria - Giovanni Di Vito Ucciso per una precedenza davanti al figlio di 5 anni : fermato 50enne : Un banale litigio per una mancata precedenza che sfocia nel dramma. È accaduto ieri sera ad Andria dove un giovane padre, il ventottenne Giovanni Di Vito, è stato ucciso a coltellate davanti alla moglie e al figlio. Rintracciato nella notte il presunto aggressore: è un cinquantenne con precedenti penali.Continua a leggere

Accoltellato per mancata precedenza ad Andria : 28enne Ucciso davanti a moglie e figlio in auto : Accoltellato per una mancata precedenza ad una rotatoria mentre era in auto con moglie e figlio di 5 anni. È questa la tragedia che ha coinvolto Giovanni Di Vito, il 28enne ucciso ieri ad Andria, in Puglia, durante un diverbio con un altro automobilista: Accoltellato al torace mentre la consorte e il piccolo assistevano inermi alla scena.Il 28enne è morto subito dopo e, nelle scorse ore, è stato identificato e ...

Andria - lite per mancata precedenza 28 enne Ucciso in strada alla presenza della moglie e del figlio piccolissimo : Una mancata precedenza ha causato una lite finita con un morto. La lite è avvenuta a Andria nella rotatoria tra via Puccini e via Corato, nelle periferia della città. L’uomo che è morto in seguito ad una coltellata è Giovanni Di Vito di 28 anni. Al momento dell’uccisione, in macchina, c’erano la moglie il figlio piccolo del Di Vito che hanno assistito a tutta la scena. Il ragazzo era alla guida della sua auto, quando per motivi in via ...

Lite in strada per una precedenza : Ucciso a 28 anni davanti a moglie e figlio : Dramma ad Andria. Giovanni Di Vito è stato colpito da un fendente al petto che non gli ha lasciato scampo. Il presunto...

Andria - automobilista Ucciso davanti a moglie e figlio durante una lite per la precedenza : Una lite per la precedenza da tenere nella rotatoria. Sarebbe questo l’assurdo motivo della morte di Giovanni Di Vito, un 28enne di Trani, deceduto nella serata di giovedì ad Andria. Lo scontro tra il giovane ed il suo assassino è avvenuto verso le 19 in via Puccini, davanti a diversi testimoni, tra i quali anche la moglie ed il figlio della vittima. La donna, insieme agli altri presenti, ha immediatamente cercato di soccorrere il marito, fino a ...

Andria - litiga per una precedenza : ragazzo di 28 anni Ucciso davanti a moglie e figlio : Una mancata precedenza a un incrocio, la lite davanti a decine di automobilisti. Una coltellata al petto. Un ragazzo di 28 anni di Trani, Giovanni Di Vito, è morto questa sera nel...

Lite per una precedenza - Giovanni muore a 28 anni Ucciso a coltellate davanti a moglie e figlio : l'omicida è in fuga : Una mancata precedenza a un incrocio, la Lite davanti a decine di automobilisti. Una coltellata al petto. Un ragazzo di 28 anni di Trani, Giovanni Di Vito, è morto questa sera nel...

Andria - lite per una mancata precedenza : 28enne Ucciso in strada davanti alla moglie e al figlio : Il giovane era alla guida della sua auto quando si è scatenata una rissa con un altro automobilista che è scappato dopo averlo colpito al petto

Travolto e Ucciso davanti al figlio : «Ero ubriaco - non ricordo niente» : Era ubriaco il pirata della strada che ha ucciso l'incolpevole trentaquattrenne Giorgio Galiero sabato sera e che stava per investire anche il figlio di sei anni. Lo ha ammesso lui stesso quando...

Travolto e Ucciso davanti al figlio - ?fermato pirata della strada ubriaco : È stato fermato per omicidio stradale il pirata che ha investito e ucciso il 34enne Giorgio Galiero di Castel Volturno, figlio di noti commercianti, mentre passeggiava in via delle Acacie a...

Travolto e Ucciso da un’auto pirata mentre passeggia con il figlio di sei anni per mano - fermato l’investitore : L’uomo alla guida della vettura era un ucraino di 37 anni ed è risultato avere un tasso alcolemico superiore a quello consentito. Ha ammesso di aver provocato l’incidente mortale

Investito e Ucciso mentre passeggia col figlio |Caserta - preso il pirata dopo una breve fuga : Un'auto di grossa cilindrata ha colpito un pedone, senza fermarsi per prestare soccorso. Insieme alla vittima c'era il figlio di 6 anni, rimasto illeso. I carabinieri sono riusciti a identificare il conducente

Castel Volturno - papà investito e Ucciso da un'auto pirata sotto agli occhi del figlio. Fermato un ucraino : positivo all'alcoltest : Un papà di soli 34 anni è stato travolto e ucciso da un'auto pirata mentre passeggiava tenendo per mano il figlio di sei anni. La tragedia è avvenuta ieri sera in via delle Acacie, località di...