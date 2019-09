Vuelta di Spagna – Si punta verso sud con la Ávila-Toledo | percorso | altimetria e

Fonte : sportfair

(Di venerdì 13 settembre 2019) Ladipresenta una frazione non molto impegnativa, che potrebbe giocare a favore degli attaccanti considerando le caratteristiche delLadisi avvia ormaila conclusione, con la diciannovesima tappa chedrittasud con la partenza dae l’arrivo adopo 165,2 km. LaPresse Una frazione non molto impegnativa, che presenta come unico ostacolo da superare l’Alto de la Paramera, 3ª categoria, 12,0 km al 2,5%, una salita che partirà al chilometro uno. Per il resto i corridori si troveranno ad affrontare una tappa caratterizzata da discesa e pianura, con qualche tratto in contro-pendenza. Una giornata perfetta per gli attaccanti, che si troveranno ad affrontare un ultimo chilometro davvero insidioso soprattutto in caso di pioggia. Si prevede un arrivo a ranghi compatti, che potrebbe regalare davvero un finale ...

gregcapitano10 : RT @Eurosport_IT: Esta es una Vuelta loca y una tappa loca... tanto in Spagna quanto in cabina di commento, ma non vi sveliamo di più: ENJO… - Piergiulio58 : Eurosport: Sergio Higuita sorprende tutti! Roglic vince la volata per il 2° posto: rivivi il finale. - Eurosport_IT : Esta es una Vuelta loca y una tappa loca... tanto in Spagna quanto in cabina di commento, ma non vi sveliamo di più… -