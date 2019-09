L’Atletico Madrid presenta la terza divisa 2019 2020

L’Atletico Madrid lancia il suo token : partnership con Socios : L’Atlético de Madrid ha siglato un accordo per aderire alla piattaforma Socios.com, che ospita già altre importanti società calcistiche europee come PSG, Juventus, West Ham e AS Roma. Attraverso questa applicazione mobile, i tifosi dell’Atletico di tutto il mondo avranno un nuovo modo di interagire con il team. Saranno in grado di partecipare a diverse […] L'articolo L’Atletico Madrid lancia il suo token: partnership con ...

Icardi alL’Atletico Madrid e Diego Costa al Napoli : lo scenario di Gazzetta : Icardi all’Atletico Madrid e Diego Costa al Napoli: lo scenario de ‘La Gazzetta dello Sport’ sull’ edizione in edicola stamane Icardi all’Atletico Madrid e Diego Costa al Napoli? L’ edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ ipotizza questo scenario. “Cosa è cambiato? Su Icardi è entrato in scena l’ Atletico Madrid di quel Diego Simeone che tanto stima il centravanti. È una soluzione ...

Calciomercato Inter – Icardi apre all’addio? No al Monaco - sì alL’Atletico Madrid : ed è possibile anche il rinnovo! : Dopo aver rifiutato il Monaco, lcardi avrebbe mostrato Interesse per un possibile trasferimento all’Atletico Madrid: l’Inter studia la formula del prestito e un possibile rinnovo del contratto L’arrivo di Alexis Sanchez, che verrà utilizzato da seconda punta, completa ancor di più l’attacco dell’Inter nel quale Icardi ricopre l’ultimo slot disponibile. A dirla tutta, l’argentino è fuori squadra: probabilmente Conte, prima di utilizzarlo, ...

Sorteggi Champions League 2019-20 - diretta : la Juventus con L’Atletico Madrid. Per il Napoli c’è il Liverpool : La Juventus rischia di dover passare da Madrid, oppure ritrovare l’Ajax sua carnefice. Il Napoli spera di aver un girone con al massimo una big. L’Inter sogna una tra Benfica e Shakhtar Donetsk. L’Atalanta invece brama una sfida con uno o più top club europei. Quattro italiane, divise in quattro fasce diverse. Sono le premesse del Sorteggio che sancirà oggi la formazione degli otto gruppi della fase a gironi della Champions ...

Infortunio Morata - si ferma l’attaccante delL’Atletico Madrid : Infortunio Morata, si ferma l’attaccante dell’Atletico Madrid, che ha riportato una distorsione al ginocchio di entità ‘moderata’ nel corso dell’allenamento di mercoledì e sarà costretto a saltare i prossimi impegni, compreso quello di qualificazione a Euro 2020 con la sua nazionale. I colchoneros non hanno reso noti i tempi di recupero.L'articolo Infortunio Morata, si ferma l’attaccante ...

Liga - L’Atletico Madrid parte bene : 1-0 al Getafe - Morata gol e rigore sbagliato [FOTO] : L’Atletico Madrid inizia bene. Al Wanda Metropolitano, la squadra di Simeone batte il Getafe per 1-0. Colchoneros che partono bene e trovano il gol poco dopo la metà del primo tempo. Trippier crossa dalla destra e Morata incorna in tuffo per la rete del vantaggio. Al 38′ il Getafe resta in 10 per l’espulsione di Molina, decretata dopo il consulto al VAR. Al 42′ si ristabilisce la parità numerica per il doppio ...

Al via - oggi - la Liga. Attenti alL’Atletico Madrid. Neymar potrebbe cambiare gli equilibri : Inizia oggi la Liga. Tutte le squadre del campionato spagnolo vanno a caccia del Barcellona campione di Spagna, mentre il mercato è ancora aperto. E proprio il mercato, per la Gazzetta dello Sport, potrebbe cambiare tutto. Il nodo centrale è, naturalmente, Neymar. Se il brasiliano tornasse al Barcellona, che in attacco ha aggiunto a Messi e Suarez anche Griezmann, le cose sarebbero più complicate per tutti e il club spagnolo non avrebbe rivali. ...

LIVE Calciomercato 2019 - le trattative di oggi in DIRETTA (13 agosto) : ufficiale Perisic al Bayern Monaco! Rodrigo alL’Atletico : Pogba vicino al Real Madrid : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.09 Bayern MONACO – Il club bavarese ha messo gli occhi su Blaise Matuidi: dopo la conferma di Sami Khedira, il francese probabilmente andrà via. 15.06 MILAN – Secondo Sky Sport, anche se dovesse partire Andrea Conti, i rossoneri proveranno a sostituirlo con un altro terzino destro. 15.02 JUVENTUS – Definita l’ultima amichevole prima dell’inizio del campionato: ...

Calciomercato Juventus – Niente guerra con Dybala : convocato contro L’Atletico Madrid - ma si attende l’offerta del PSG : La Juventus mette Dybala sul mercato, ma Niente guerra in stile Inter-Icardi: i bianconeri convocano l’argentino per il test match contro l’Atletico Madrid e sperano nell’offerta del PSG Dybala-Juventus non diventerà un caso come la situazione di Icardi all’Inter. La strategia dei bianconeri è abbastanza chiara: l’argentino è sul mercato, ma Niente lotte interne che metterebbero la Juventus in una posizione di ...

Ibrahimovic non basta - L’Atletico Madrid stende l’All Star della MLS : brilla la stellina di Joao Felix : La squadra guidata da Ibrahimovic ha perso con il risultato di 3-0 contro l’Atletico Madrid, guidato da un super Joao Felix La formazione All Star della MLS non riesce ad arginare l’Atletico Madrid, cedendo con un pesantissimo 3-0 al termine del match disputato all’Orlando City Stadium in Florida, davanti a 25 mila spettatori. AFP/LaPresse Nonostante la presenza di Ibrahimovic, Rooney, Schwensteiger, Vela e Nani tra le ...

Calciomercato Milan – Ritorno di fiamma per Correa - con L’Atletico Madrid è una partita a scacchi : e intanto Andrè Silva… : Il Milan punta ancora con decisione su Angel Correa: si aspettano gli ultimi giorni di mercato per abbassare le pretese dell’Atletico Madrid. intanto si cerca una sistemazione per Andrè Silva Dopo aver chiuso il colpo Rafael Leao, il Milan è in cerca dell’ultima pedina per sistemare l’attacco e, probabilmente, chiudere la rosa da consegnare a Marco Giampaolo in vista dell’inizio della prossima Serie A. Il club ...

FIFA 20 : Nuovi Scan Faces per L’Atletico Madrid : l’Atletico Madrid? tramite i propri social ufficiali ha informato la community che EA Sports sta lavorando per aggiornare gli Scan Faces dei giocatori che saranno presenti in FIFA 20. Nelle immagini che riportiamo in calce Joao Felix e Renan Lodi durante la fase di Scan. FIFA 20 è atteso il 27 Settembre 2019 su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Continuate a seguirci anche tramite i... Source

Sky Sport : “Il Real Madrid fermo sulla cessione di James - non vuole rinforzare L’Atletico” : Sky Sport 24, conferma la volontá del Real Madrid di non cedere James Rodriguez ai cugini dell’Atletico Madrid. “La batosta in amichevole del Real Madrid contro l’Atletico Madrid (7-3 il finale con i blancos sotto addirittura 5-0 nel primo tempo) potrebbe aver inciso anche sul mercato di James. Il club spagnolo non intende cederlo all’Atletico e per ora, probabilmente in attesa del Napoli, è pronto ad accoglierlo ...

ICC - incredibile 7-3 delL’Atletico Madrid nel derby contro il Real : spettacolo del gol : Continua il programma dell’International Champions Cup, nella notte si è disputata una partita clamorosa che ha regalato gol, emozioni, spettacolo e colpi di scena, sono scese in campo Atletico Madrid e Real Madrid in un derby spagnolo in terra americana, successo per la squadra di Simeone con un sonoro 7-3. Al MetLife Stadium di East Rutherford, in New Jersey i Colchoneros si sono imposti con un poker di Diego Costa e le reti di ...