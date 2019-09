LIVE Tiro a volo | Europei 2019 in DIRETTA | Scocchetti terza | Bacosi e Cainero quinte

Fonte : oasport

(Di giovedì 12 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.57 Appuntamento alle ore 15.00 con laed ultima serie odierna: si inizierà con le juniores. 13.56 Al momento Simonacon 48/50, mentre Chiarae Dianasonoa quota 47/50. 13.55 Chiaratotalizza 23/25 e va a quota 47/50. 13.26 25/25 per Simona, che sale momentaneamente in vetta con 48/50 in attesa degli ultimi due gruppi. 12.47 Basso e Bongini sono appaiate in decima piazza a 43, con la sesta che al momento è a quota 46. Giada Longhi invece è 21ma in solitaria con 39. 12.46 Completata la seconda serie tra le juniores: anche Sara Bongini fa 20/25 e raggiunge quota 43/50. 12.43 Tra le seniores Dianacompleta la seconda serie con 24/25 per un totale di 47/50. 12.32 Giulia Basso fa 20/25 e sale a 43/50, mentre resta attardata Giada Longhi, che con 20/25 arriva a ...

