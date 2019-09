Il figlio di 4 anni ha il cancro e lo curano con olio di cannabis

Temptation Island Vip - Giovanni Conversano contro Serena Enardu - interviene il figlio di lei e lui si scusa : La prima puntata di Temptation Island Vip ha già provocato polemiche. Tutto nasce dalle dichiarazioni di Giovanni Conversano, il quale su Instagram ha commentato così, a caldo, le vicende sentimentali della sua ex fidanzata Serena Enardu, tra le protagoniste del reality di Canale 5 insieme al compagno Pago:Dopo 9 anni tutti i nodi vengono al pettine! Quando mi chiedevate: ‘Ma cosa ne pensi?’, penso che lei sia ciò che è sempre stata. Oggi non ...

Scopre che il marito è già sposato - mamma 27enne annega in mare la figlia neonata e il figlio di 5 anni : Ekaterina Khavchina, 27 anni, devastata dalla notizia che il padre di sua figlia era già sposato e che le aveva chiesto di diventare la sua seconda moglie in una relazione poligama, ha preso i bimbi e li ha portati al mare. Una volta arrivati in spiaggia, la mamma li ha legati con una corda e li ha trascinati in mare annegandoli, e poi ha tentato disperatamente di suicidarsi, ma non c’è riuscita. È stata salvata da alcune persone accorse per le ...

Padre ossessionato dal suo lavoro scopre in videoconferenza che il figlio di 8 anni è morto : “Mi pento di non avergli dedicato più tempo” : J.R. Storment è un imprenditore americano che ha dedicato gli ultimi anni della sua vita interamente al lavoro, trascurando così la sua famiglia. Fondatore di Cloudability, una piattaforma che migliora visualizzazioni, ottimizzazione e governance dei siti web, l’uomo era spesso lontano da casa per lavoro e proprio mentre era al lavoro ha scoperto che uno dei suoi due gemelli è morto nel sonno. Secondo quanto ha raccontato ai giornali sua ...

Voleva scalare il Monte Bianco con il figlio di 10 anni - fermato a 2400 metri : Voleva scalare il Monte Bianco con suo figlio di 10 anni, ma è stato fermato dalle autorità locali a 2.400 metri di altitudine, sulla vetta più alta dell’Europa occidentale: l’alpinista russo 40enne ieri è stato dissuaso dal salire in vetta con suo figlio, mentre le condizioni meteo erano pessime nell’area. Paradossalmente, “non esiste una regola per i bambini. Puoi portare il tuo bambino se lo desideri. Ma c’è la ...

29 enne pensa di non essere un buon padre e per questo si schianta con la sua auto per uccidere il figlio di 2 anni : Una motivazione assurda quella di Nathan Weitzel che ha provocato un terribile incidente schiantandosi con la sua auto a tutta velocità con l’intenzione di uccidere il figlio di 2 anni. Il ragazzo di Arapahoe in Colorado negli Stati Uniti d’America ha detto alle forze dell’ordine che lo hanno fermato di non essere in grado di fare il padre perché sente di avere troppe responsabilità. L’uomo, prima di partire a tutta velocità con la sua ...

Padre dipendente dal lavoro - scopre in video conferenza che il figlio di 8 anni è morto : J.R. Storment è un imprenditore americano che negli ultimi 8 anni ha dato tutta la propria vita al lavoro, mettendo in secondo piano la famiglia. Fino al giorno in cui durante una conference call gli è stata comunicata la morte del figlio di 8 anni...Continua a leggere

Social contro Angelina Jolie che permette al figlio di 11 anni di usare armi da fuoco : L'attrice è finita nell'occhio del ciclone dopo aver rivelato che da anni suo figlio appena 11enne frequenta regolarmente un poligono di tiro perché è un appassionato di armi da fuoco. Angelina Jolie torna a far scalpore sui Social e questa volta per i suoi figli gemelli Vivienne e Knox, 11 anni. L’attrice si sta preparando al ruolo nel nuovo film della Marvel, “Eternals” ma non ha assunto alcun personal trainer come solitamente fanno le ...

Mamma denuncia il figlio che la picchia da quattro anni per soldi : Il ventenne l’ha anche presa per il collo e insultata. Finalmente la madre ha avuto il coraggio di rivolgersi ai carabinieri. Una Mamma ha avuto finalmente il coraggio di denunciare quel figlio che da ben quattro anni la insultava, picchiava, minacciava. Solo per avere da lei dei soldi. A volte il ventenne l’avrebbe fatto anche con il compagno della donna. Alla fine, dopo l’ultima violenza, ha deciso di denunciare quel figlio che ormai non ...

«Quel calcio in pancia a mio figlio di tre anni che non lo fa dormire» : Preso a calci perché si è avvicinato a una culla. È accaduto a un bambino di tre anni figlio di un immigrato nelle vie centrali di Cosenza. Una storia assurda e terribile. Rayem si avvicina a una carrozzina e il padre delle neonata gli tira un calcio nell’addome. Il bambino di origini nordafricane, che in quel momento era con i fratellini di 8 e 10 anni, sotto choc, viene subito soccorso dai passanti e viene chiamato il 112. «Per due ...

Tirano un calcio a bimbo nordafricano di 3 anni : denunciati marito e moglie | "Si era avvicinato a nostro figlio" : Il bambino era assieme alla madre in uno studio dentistico e, poiché l'attesa si prolungava, la donna ha dato ai figli i soldi per il gelato e li ha fatti uscire. In strada il bambino più piccolo si è avvicinato al passeggino ed è stato colpito dal calcio.

Tira un calcio a bimbo nordafricano di 3 anni |"Si era avvicinato al passeggino di mio figlio" : Il bambino era assieme alla madre in uno studio dentistico e, poiché l'attesa si prolungava, la donna ha dato ai figli i soldi per il gelato e li ha fatti uscire. In strada il bambino più piccolo si è avvicinato al passeggino ed è stato colpito dal calcio.

Beppe Grillo choc - Ciro il figlio è indagato per stupro ai danni di una ragazza nella villa del padre : Il figlio di Beppe Grillo, Ciro di 19 anni è indagato per stupro a seguito di una denuncia sporta da una ragazza che fa la modella che lo accusa di essere stata violentata nella villa di Beppe Grillo. Il figlio di Grillo, secondo l’accusa, avrebbe violentato la ragazza insieme ad altri tre amici nella villa del padre a Porto Cervo, in Sardegna. La ragazza che ha denunciato il gruppo è una modella che avrebbe conosciuto il gruppetto in una ...

Edoardo compie 18 anni - il padre : «Una festa per mio figlio che è morto di tumore» : Edoardo non può festeggiare i suoi 18 anni, ma una festa ci sarà comunque. È suo padre a organizzarla per sabato 7 settembre e lo racconta al Corriere della Sera. «Sarà tutto come l’avrebbe voluto lui: con i cantanti e i deejay. E la torta, naturalmente. Sarà bianconera, visto che Edo era un tifoso sfegatato della Juventus» dice Luigi De Ecclesiis che sta preparando la festa per i 18 anni di suo figlio, morto nel novembre del 2017 per un ...