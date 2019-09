Pensioni | intesa M5S-Pd | quota 100 depotenziata fino al 2021 Poi lo stop

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 10 settembre 2019) Uno tra gli uomini più operativi del nuovo governo, di quelli che si occupano di trovare il punto di congiunzione tra le agende di Pd e 5 stelle, la mette giù così con Huffpost: “Alla fine conviene a tutti tenere in vita100, ma con meno soldi e con qualche modifica, così andrà a morire, non ha senso irrigidire le posizioni e dare un alibi a Salvini”. Ecco, il punto di una questione che potrebbe sembrare squisitamente economica e sociale - andare prima in pensione - è invece tutto politico: smantellare100 è un’operazione che non conviene né ai dem né ai penstastellati. E infatti così non sarà. La soluzione è più sfumata: portare a compimento la fase di sperimentazione della misura,al, ma in modalità depotenziamento: meno risorse, paletti più ...

