Formula 1 | Wolff punge Bottas dopo il Gp di Monza | “fatica a tirare fuori il meglio dalla

Formula 1 - Wolff velenoso : “penalizzare Leclerc a Monza? Avremmo lasciato il circuito scortati dalla polizia” : Il team principal della Mercedes ha polemizzato sulla mancata penalità inflitta a Leclerc nel corso del Gran Premio d’Italia Non sono mancate le polemiche al termine del Gran Premio di Monza, vinto da Charles Leclerc davanti a Bottas e Hamilton. Toto Wolff infatti è voluto tornare sulla mancata penalità inflitta al monegasco, colpevole di esser stato troppo duro nel corpo a corpo con Lewis. Photo4/LaPresse Parole dure quelle del team ...

Formula 1 – Le qualifiche di Monza fanno discutere - Wolff durissimo : “tutti sono sembrati degli idioti” : Toto Wolff infastidito dopo i giochetti di nervi dei piloti nelle qualifiche del Gp d’Italia: le parole del team principal Mercedes a Monza Le qualifiche di ieri del Gp d’Italia hanno fatto discutere e stanno facendo ancora discutere. Leclerc ha conquistato la pole position, lasciandosi alle spalle Hamilton e Bottas. Quarto tempo invece per Vettel, che non ha nascosto il suo disappunto dopo il piano non rispettato da Leclerc, a ...

Formula 1 - Wolff non vuole distrazioni : “presto per il rinnovo di Hamilton - mi dà tanto fastidio che…” : Il team principal della Mercedes ha tracciato un bilancio della stagione, soffermando su diversi temi tra cui il rinnovo di Hamilton Un’altra stagione trionfale per la Mercedes, nonostante il Mondiale abbia superato da poco la prima metà di gare. Hamilton e Bottas dominano la classifica piloti e quella Costruttori, permettendo così al team di Brackley di lavorare senza stress e pressioni. photo4/Lapresse L’appuntamento di Monza ...

Formula 1 - Wolff tende una trappola alla Ferrari : “a Monza saranno più forti di noi in qualifica - ma…” : Il team principal austriaco ha parlato in vista del Gp di Monza, sottolineando come la Mercedes abbia i suoi assi da giocare in Italia Il Gran Premio d’Italia si avvicina, l’atteso appuntamento sul circuito brianzolo è ormai alle porte, visto che domani comincerà il lungo week-end con la conferenza stampa dei piloti. photo4/Lapresse La sfida tra Ferrari e Mercedes si rinnova dopo quella avvenuta in Belgio, dove Leclerc ha ...

Formula 1 - Toto Wolff mette le mani avanti in vista del Gp di Monza : “non possiamo recuperare la Ferrari” : Il team principal della Mercedes è convinto che anche nel prossimo appuntamento di Monza sarà la Ferrari la favorita numero uno per la vittoria Il Gran Premio del Belgio è stato archiviato con un doppio podio, giunto grazie ad un’ottima prestazione fornita sia da Hamilton che da Bottas. I due piloti della Mercedes hanno concluso la gara alle spalle di Leclerc, riuscito a vincere il suo primo appuntamento in Formula ...

Formula 1 - Toto Wolff spiazza tutti : “dobbiamo essere orgogliosi che abbia vinto proprio Leclerc” : Il team principal della Mercedes ha parlato dell’esito del Gran Premio del Belgio, soffermandosi anche sulla morte di Anthoine Hubert Giornata tutto sommato positiva per la Mercedes a Spa, il team campione del mondo porta entrambi i propri piloti sul podio, con Hamilton e Bottas alle spalle di Leclerc. Lapresse Un risultato soddisfacente per Wolff, considerando che non si trattava certamente di un circuito favorevole alle Frecce ...

Formula 1 – Wolff furioso per le qualifiche Mercedes : “Hamilton e Bottas? Sembravano degli idioti!” : Le Ferrari dominano in qualifica a Spa, le Mercedes arrancano: Toto Wolf molto arrabbiato per le prestazioni in pista di Hamilton e Bottas Prove libere e qualifiche del Gp del Belgio sono state letteralmente dominate dalla Ferrari. Doppietta in ogni sessione, con Leclerc in pole davanti a Vettel al termine delle qualifiche. Le Mercedes, in testa al Mondiale, arracano alle spalle e si prendono una sonora ramanzina dal team principal Toto ...

Formula 1 - Toto Wolff preoccupato : “l’incidente di Hamilton in FP3? Vi dico come stanno le cose” : Il team principal della Mercedes ha parlato dell’incidente di Hamilton, soffermandosi anche sul divario dalle Ferrari in rettilineo Sono ore intense nel box Mercedes, i meccanici del team di Brackley infatti sono al lavoro per rimettere a posto la monoposto di Lewis Hamilton, finito a muro nel corso della terza sessione di prove libere del Gp del Belgio. Sul crash e sul confronto con le Ferrari in vista delle qualifiche si è ...

Formula 1 – Rinnovo Bottas - Wolff soddisfatti : “i risultati raggiunti con Valtteri non sono una coincidenza” : Wolff commenta il Rinnovo di Valtteri Bottas con la Mercedes: le parole del team principal austriaco dopo l’annuncio della conferma del pilota finlandese La Mercedes ha annunciato oggi, alla vigilia del Gp del Belgio, il Rinnovo di Valtteri Bottas: il finlandese sarà un pilota del team di Brackley anche nel 2020 ed è motivato a far bene, puntando alla vittoria del titolo Mondiale. Felice e soddisfatto della decisione presa, ...

Formula 1 - niente ferie per i motoristi della Mercedes : Toto Wolff ‘spaventato’ dalla Ferrari in vista di Spa : Il team principal della Mercedes ha parlato del lavoro svolto dai suoi motoristi durante il mese di agosto, soffermandosi poi sull’appuntamento di Spa Le vacanze sono finite, il circus della Formula 1 è pronto a tornare in pista per il primo appuntamento della seconda parte di stagione. Nel prossimo fine settimana si terrà il Gran Premio del Belgio sul circuito di Spa, una gara iconica che regalerà certamente emozioni e ...

Formula 1 - Toto Wolff spiazza tutti : “la crescita del motore Honda? Positiva anche per la Mercedes” : Il team principal della Mercedes ha parlato della crescita esponenziale della Red Bull e del motore Honda, esprimendo il proprio punto di vista La prima antagonista della Mercedes sarebbe dovuta essere la Ferrari, ma la crescita del motore Honda ha permesso alla Red Bull di scavalcare il Cavallino. Photo4/LaPresse Uno scatto repentino e sorprendente, che ha permesso al team di Milton Keynes di vincere addirittura due gare con Max ...

Formula 1 – Dal futuro di Bottas alla Ferrari - la calda estate di Wolff : “Hamilton? Sì - gli ho chiesto un parere” : Toto Wolff a 360 gradi: le verità del team principal Mercedes sul futuro di Bottas e sulla Ferrari Le estati di Toto Wolff non sono mai noiose: nonostante la prima metà di stagione ricca di vittorie, il team principal della Mercedes ha tanto a cui pensare. La pausa estiva servirà in particolar modo all’austriaco per decidere quale sarà il futuro di Bottas: “è una decisione difficile perché conosco Valtteri sin dalla Formula ...

Formula 1 – Gp di Germania a rischio! La Mercedes taglia i fondi : il retroscena firmato Toto Wolff : Il Gp di Germania di Formula 1 è a rischio: la Mercedes taglia i fondi per la stagione 2020: Toto Wolff spiega di non poterne sostenere i costi come già accaduto in passato La prossima stagione di Formula 1 presenterà 22 Gp, ma forse quello di Germania potrebbe scomparire dal calendario. Lo annuncia direttamente Toto Wolff, team principal della Mercedes, nonché sponsor principale che ha permesso di correre ad Hockenheim in questa stagione: ...

Formula 1 – Wolff teme la Ferrari - il team principal Mercedes sincero : “in Belgio e Italia sarà un’altra storia” : Wolff addesso teme la Ferrari: le parole del team principal Mercedes in vista della seconda metà di stagione di Formula 1 Mentre i piloti della MotoGp si sfidano in pista al Red Bull Ring, quelli della Formula 1 si godono la loro pausa estiva. C’è chi, come Raikkonen, sta trascorrendo una bella vacanza al mare con la famiglia, in barca, in Italia, chi invece non vuole rinunciare all’allenamento e chi preferisce rimanere ...