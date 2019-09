Antonio Maria Rinaldi | Ringrazio Sergio Mattarella sul Patto di Stabilità | mi ha

Antonio Maria Rinaldi e il quesito su Gentiloni commissario Ue : complotto anti-Lega premeditato? : Giuseppe Conte ha designato Paolo Gentiloni come commissario europeo. Finita l'alleanza con i leghisti, il premier (ormai bis) ha cambiato rotta: niente anti-europeista Giancarlo Giorgetti, meglio optare per una figura che piace ai vertici di Bruxelles. E così il piddino ha ottenuto la nomina che ta

LIVE Judo - Mondiali 2019 in DIRETTA : 28 agosto. Antonio Esposito e Maria Centracchio per l’impresa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Riepilogo day 1 – Riepilogo day 2 – Riepilogo day 3 – Medagliere Mondiali – Favoriti di tutte le categorie Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata dei Campionati del Mondo 2019 di Judo in programma alla Nippon Budokan Arena di Tokyo, in Giappone. Le prime tre giornate di gare hanno regalato grande spettacolo e moltissime emozioni ma ...

Antonio Maria Rinaldi smaschera i grillini sulla Tav : "Tutto previsto nel contratto" : Antonio Maria Rinaldi, Europarlamentare delle Lega, commenta la battaglia sulla Tav: "C'è qualche frangia al governo che ne fa un problema ideologico, c'è sulla Tav una pregiudiziale. Il problema della Torino-Lione non è un problema, però vedo che c'è ancora un discorso ideologico che a prescindere

Antonio Maria Rinaldi liquida Giovanni Tria : "Vuole restare a fare il ministro?" : Nel mirino di Matteo Salvini e della Lega, tutta, da tempo c'è Giovanni Tria, il ministro dell'Economia perennemente "fuori linea" rispetto al governo. E una conferma al fatto che sia nel mirino arriva dalle parole di Antonio Maria Rinaldi, ospite in studio ad Agorà Estate su Rai 3. Chiarissimo il d

Antonio Maria Rinaldi smaschera Ue e von der Leyen : "Salvini trattato da delinquente - pregiudizi sull'Italia" : Un primo bilancio sugli esordi all'Europarlamento, Antonio Maria Rinaldi lo traccia in un'intervista a lospecialegiornale.it. Il leghista si sbottona, spiega come vede la situazione per l'Italia, soprattutto alla luce della nomina di Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione europea. Qu

Antonio Maria Rinaldi a Stasera Italia smonta le menzogne sui porti sicuri : "Il problema dei migranti va affrontato in una maniera molto più ampia. Ci sono tantissimi Italiani che stanno andando in vacanza in Tunisia. Pensionati. Per loro il porto è sicuro. Per quanto riguarda l'approdo dei migranti non è sicuro". Antonio Maria Rinaldi è un fiume in piena a Stasera Italia.