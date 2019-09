Le foto della catena umana formata dagli studenti a Hong Kong

L’opera di Littman – 300 alberi dentro uno stadio della Carinzia – foto : Il Corriere della Sera riporta di un curioso progetto di stampo naturalistico per il quale un campo da calcio è stato rivestito con 300 alberi. Il colpo d’occhio di Littman è impressionante. Littman ha ricreato l’ambiente boschivo all’interno dell’impianto di Klagenfurt, in Carinzia “Calciatori in panchina, il tappeto verde oggi serve a qualcos’altro. Gettiamo il cuore oltre la palla, e vedremo crescere sul ...

Benevento - festa per i 90 anni della Strega : show in piazza Castello [foto e VIDEO] : Novanta anni di passione e di amore. Il Benevento festeggia il suo compleanno nella centralissima piazza Castello alla presenza di una miriade di tifosi. Un grande palco tutto rigorosamente giallorosso ha ospitato i principali protagonisti di questi novanta anni. Dai campi di terra battuta della serie D fino a calcare due anni fa i palcoscenici della serie A. Il presidente Oreste Vigorito ha ringraziato tutti per l’apporto e per il ...

Ai fotografi del buco nero l’Oscar della scienza : Ai fotografi del buco nero l’Oscar della scienza – Assegnato alla collaborazione dell’Event Horizon Telescope (EHT), “per la prima immagine di un buco nero supermassiccio”, il premio Breakthrough 2020 per la Fisica Fondamentale. Quello che è considerato l’Oscar della scienza va, dunque, al folto gruppo di ricercatori che hanno fotografato per la prima volta un buco nero grazie ad una rete di telescopi dislocati su tutto il pianeta. Il ...

Prima foto di un buco nero : anche l’Italia vince il Breakthrough 2020 - l’Oscar della Scienza : Le scienziate italiane dell'INAF, Elisabetta Liuzzo e Kazi Rygl, hanno vinto il Breakthrough 2020 per la Fisica Fondamentale, l'Oscar della Scienza, per il primo scatto di un buco nero, insieme ad altre 345 persone. Vediamo insieme cosa c'è da sapere su questo premio e sull'immagine che ha dato ragione ad Einstein.Continua a leggere

foto in numeri della prestazione di Fabian Ruiz con la Spagna : Calcio Datato ha pubblicato una breve statistica di numeri riguardanti la prestazione di Fabian Ruiz contro la Romania. Il centrocampista del Napoli, già protagonista dei mondiali con la sua Nazionale, si sta confermando sempre di più una sicurezza e un’arma in più I 90′ di Fabián in Romania: ▪️92 passaggi riusciti (94.8%) ▪️4 passaggi chiave ▪️7 lanci precisi su 7 ▪️4 ...

Gli scienziati della prima fotografia di un buco nero hanno vinto 3 milioni di dollari : La prima foto di un buco nero (Eht) Li chiamano gli Oscar della scienza, ma il nome ufficiale è Breakthrough Prize, che quest’anno ha assegnato in totale 21,6 milioni di dollari ai migliori scienziati del mondo, spaziando tra fisici, matematici, biologi e chimici. Tra i vincitori c’è anche la Event Horizon Telescope (Eht), la collaborazione internazionale che ha prodotto la prima immagine di un buco nero lo scorso aprile, che si è ...

Revenge porn a Catania - 31enne pubblica foto hot della ex : rischia condanna da uno e sei anni : Un uomo di trentuno anni è stato denunciato dalla polizia postale di Catania per diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite dopo aver pubblicato su un sito per adulti foto intime di una ragazza con cui aveva avuto una relazione. Grazie alle norme sul Revenge porn, l’uomo potrebbe rischiare una condanna da uno e sei anni di reclusione.Continua a leggere

Astronomia : lo scenario mozzafiato della Galassia “Fuochi D’Artificio” [foto] : La Galassia Fuochi D’Artificio NGC6946 – immortalata dal Gruppo Astrofili Palidoro – si trova tra la costellazione del Cigno e del Cefeo, distante da noi circa 22.5 milioni di anni luce: è famosa presso la comunità scientifica col nome di “Fireworks Galaxy” a causa del numero di supernove osservate, ben dieci negli ultimi 100 anni. L’esplosione del 1980, di tipo II, fu la più appariscente, raggiungendo un ...

Addio al grande fotografo della moda Peter Lindbergh : Di lui hanno detto che aveva la capacità di vedere la bellezza nelle persone. Erano le modelle i soggetti prediletti di Peter Lindbergh, il grande fotografo di moda morto a 74 anni. Sono celebri i suoi scatti di Naomi Campbell e Cindy Crawford negli anni '90. E anche le sue tre edizioni del Calendario Pirelli, l'ultima nel 2017. Ma quasi tutta la sua carriera è stata dedicata a ritrarre la bellezza. Lindbergh era nato nel 1944 in quella che oggi ...

Hyundai i10 - la terza generazione della piccola coreana debutta a Francoforte – foto : La piccola Hyundai i10 arriva alla sua terza generazione, pronta a sfilare sulla passerella dell’imminente Salone di Francoforte per poi arrivare nelle concessionarie a gennaio: la coreana è stata pensata per il mercato europeo e il suo look è opera del designer italiano Davide Varenna. Lunga 3,67 metri, conserva le dimensioni giuste per affrontare in scioltezza il traffico urbano. Nel cambio generazionale, però, è cresciuto ...

Versiliana 2019 - “Lavora con noi” : lettori e sostenitori della prima ora per un giorno nella redazione del Fatto Quotidiano – fotoGALLERY : “Visita la nostra redazione e lavora con noi”. Sono stati tantissimi i lettori del Fatto Quotidiano che hanno accolto l’invito e durante la Festa del Fatto Quotidiano in Versiliana (30 agosto-1 settembre), in occasione delle celebrazioni per i 10 anni del giornale, hanno visitato la redazione online, in trasferta a Marina di Pietrasanta. Giovani aspiranti cronisti, lettori affezionati fin dal primo numero e ...

È morto Peter Lindbergh - il fotografo della moda : La notizia è stata data proprio in queste ore dalla famiglia: Peter Lindbergh, amatissimo fotografo di moda conosciuto e apprezzato in tutto il mondo per i suoi scatti raffinatissimi, mai ritoccati attraverso la tecnologia digitale, si è spento all'età di 74 anni. Nato nel 1944 a Leszno, in Polonia, ma di nazionalità tedesca, Lindbergh ha saputo conquistare un posto d'onore al tavolo internazionale dei fotografi di ...

Mondiali 2022 - il Qatar svela l’emblema ufficiale della 22^ edizione [foto] : svelato oggi l’emblema ufficiale della 22esima edizione del Mondiale del 2022. Fifa e Qatar, il paese ospitante, segnano una nuova pietra miliare sulla strada che porta al più grande spettacolo del calcio. L’emblema è stato presentato a Doha, capitale del Qatar, nel tardo pomeriggio italiano, davanti a migliaia di spettatori che hanno goduto il logo proiettato contemporaneamente sulla facciata degli edifici più rappresentativi ...

Risultati Serie C - il posticipo del girone B è della Vis Pesaro : la classifica aggiornata [foto] : Risultati Serie C – Si torna in campo anche in terza Serie per la seconda giornata di campionato. Gironi A, B e C quasi interamente in campo la domenica pomeriggio, come voluto quest’anno dalla Lega. Solo tre anticipi al sabato (uno per raggruppamento) ed uno soltanto il lunedì sera, colpo della Paganese che ha fermato il Monopoli, 2-0 il risultato. Vincono anche Pianese e Piacenza. La domenica ha visto la goleada del Padova e ...