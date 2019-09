Barcellona | si lavora al rinnovo di Messi | contratto a vita con la possibilità di

Fonte : sportfair

(Di domenica 8 settembre 2019) Il giocatore argentino e il club blaugrana starebbero negoziando ildelattualmente in scadenza nel 2021 La carriera di Lionelresta legata al, nonostante la presenza di quella clausola che gli permetterebbe di liberarsi gratis al termine di ogni stagione. LaPresse/EFE La Pulce ha legato il proprio nome alla società catalana, decidendo di chiudere la propria carriera ad alti livelli davanti al pubblico del Camp Nou. Il suoscade nel 2021, ma sono già stati avviati i primi contatti per il, con il presidente Bartomeu che avrebbe in mente di proporre aun, senza data di scadenza. Stando a quanto riderisce il ‘Mundo Deportivo’, il numero uno blaugrana non vorrebbe porre limiti alla permanenza del ‘Dieci’ a, dunque l’intenzione sarebbe quella di fargli firmare un ...

simona1964 : @evergren13 @AM_Porta @GBateson3 @pietroraffa Vengono per lavorare (a fare quello che gli Italiani schifano), esatt… - ItaSportPress : Barcellona-Neymar, tormentone finito. Lenglet: 'Ora si lavora meglio' - - secolourbano : @ombradellanotte @PierMaran @BeppeSala Si lavora tutti insieme. Ma con poteri e risorse. Come le città stato europe… -