Governo | Conte entro mercoledì vuole salire al Colle Zingaretti e Franceschini | «Via i

Governo - Conte : «Buon clima di lavoro». La proposta di Franceschini : «Via i due vicepremier» : Il premier incaricato: «Sono convinto assolutamente che tutti sono disponibili ad accantonare il passato e a concentrarsi su questo importante progetto». Zingaretti sulla proposta di Franceschini: «Un altro contributo del Pd per sbloccare la situazione»

Governo - Conte : «Si decide mercoledì». No a due vicepremier - ok di Zingaretti : Governo, sulla trattativa M5S-Pd il premier incaricato Giuseppe Conte esprime tutto il suo ottimismo. Conte è intervenuto poco dopo le 12 alla festa del Fatto Quotidiano, alla Versiliana....

Governo Conte 2 - di che stupirsi? È solo una logica evoluzione della specie : di Maurizio Donini Molti lettori, elettori, personaggi di tutte le parti politiche si sono stupiti della crisi agostana scatenata dalla Lega di Matteo Salvini che ha portato alla caduta del Governo di cui era vice-premier con relativa nascita del Conte bis. Ma la genesi di quanto accaduto era già evidente dallo scorso anno, in altri miei interventi pubblicati in questo spazio così come in quelli di altri attenti e lucidi giornalisti e analisti, ...

Governo : Conte - ‘Salvini? Sono proteso al futuro’ : Marina di Pietrasanta (Lu), 1 set. (AdnKronos) – “Sono proteso al futuro”. Così il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, ospite della Festa de ‘Il Fatto quotidiano’, ha risposto a chi gli chiedeva quale fosse stato il momento in cui si è determinata la rottura con Matteo Salvini. “Invito a considerare la mia conferenza del 3 giugno -ha poi aggiunto – lì c’era tutto. E’ quella ...

Governo : Conte - ‘tema ministri non è massima premura - chiederò indicazioni aperte’ : Matina di Pietrasanta (Lu), 1 set. (AdnKronos) – “Il tema dei ministri adesso non è la massima premura, in questo momento è il programma. Definendo poi il programma e quindi le linee strategiche, inviterò le forze politiche che sostengono questo progetto a sedersi intorno ad un tavolo, non lo abbiamo ancora fatto, a darmi dei loro suggerimenti. Non chiederò indicazioni secche, chiederò delle indicazioni anche aperte, in modo da poter ...

Governo : Conte - ‘martedì massimo mercoledì sciolgo riserva’ : Marina di Pietrasanta (Lu), 1 set. (AdnKronos) – “Non sarà lunedì, forse sarà tra martedì, massimo mercoledì: secondo il cronoprogramma dobbiamo poter chiudere, quindi sciogliere la riserva, ovviamente confido positivamente”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, intervenendo alla Versiliana alla Festa de ‘Il Fatto quotidiano’, a proposito dei tempi relativi alla conclusione della ...

Governo : Conte - ‘buon clima lavoro - M5S-Pd predisposti per progetto comune’ : Matina di Pietrasanta (Lu) (AdnKronos) – M5S e Pd “sono due forze che hanno vissuto un po’ da antagoniste sul piano politico. Però vedo un buon clima di lavoro, sono entrambe predisposte per un progetto comune finalizzato al bene del Paese”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, intervenendo alla Festa de ‘Il Fatto quotidiano’. L'articolo Governo: Conte, ‘buon clima ...

Governo : Conte - ‘lavoro a programma - cose vanno bene’ : Marina di Pietrasanta (Lu) (AdnKronos) – Le cose “stanno andando bene, sto soprattutto lavorando al programma”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo in collegamento alla festa de ‘Il Fatto quotidiano’. L'articolo Governo: Conte, ‘lavoro a programma, cose vanno bene’ sembra essere il primo su Meteo Web.

Governo - Conte : «Buon clima di lavoro. Dall’Italia contributo critico sul patto stabilità» : Il premier incaricato: «sono convinto assolutamente che tutti sono disponibili ad accantonare il passato e a concentrarsi su questo importante progetto che riguarda l’intero Paese»

Governo Conte bis - Calderoli avverte : 'Lo sotterrerò con milioni di emendamenti' : Il Governo sostenuto da Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico nei fatti non è ancora nato, ma c'è chi come il leghista Roberto Calderoli anticipa il fatto che per l'esecutivo giallorosso la vita non sarà facile sulla base di ciò che potrebbe accadere in Parlamento. Lo ha riferito in un'intervista a Libero, mettendo in evidenza come la Lega sia, tra l'altro, l'unica forza politica in grado di garantire un'efficace opposizione a quelle che ...

Governo : Conte - ‘lavorerò per adeguato riconoscimento a donne tra ministri’ : Marina di Pietrasanta (Lu), 1 set. (AdnKronos) – “Lavorerò per evitare una squadra” di Governo “tutta maschile e per un adeguato riconoscimento anche al genere femminile. Ho dato un forte contributo perché nella nuova legislatura europea ci fosse come presidente della Commissione una donna e come presidente della Bce un’altra donna”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, ...

Governo : Conte - ‘vicinanza ma inappropriato definirmi premier M5S’ : Marina di Pietrasanta (Lu), 1 set. (AdnKronos) – “Non sono iscritto al Movimento 5 stelle, non partecipo alle riunioni del Gruppo dirigente politico, non ho mai incontrato i Gruppi parlamentari, mi farebbe piacere incontrali per la prima volta per anticipare le linee programmatiche. Quindi definirmi dei Cinquestelle mi sembra una formula inappropriata. Rimane però il dato che c’è molta vicinanza, li conosco da tempo, ...