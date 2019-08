Carlo Calenda fa marcia indietro? Il messaggio a Zingaretti | Ripensaci | apriamoli

Ragioni e torti di Carlo Calenda : Non condivido le posizioni di Calenda. Di più: da sempre, al contrario di lui, penso che Pd e 5 stelle, bon gré mal gré, fossero condannati a dialogare, che sia stato un errore strategico non farlo a tempo debito e che ora sia cosa più difficile.Sia perché, pur nelle sue contraddizioni irrisolte, il M5S non sia affatto un’altra faccia della destra (come asserito da Renzi sino a ieri), ma muova ...

Carlo Calenda lascia il Pd. Messaggio durissimo a Nicola Zingaretti : "Con i 5S si rinuncia alle nostre idee" : L'aveva detto e lo ha fatto. Carlo Calenda ha lasciato il Partito democratico: "Sarò coerente, dal primo giorno in cui mi sono iscritto al Pd ho detto che non sarei rimasto se ci fosse stato un accordo con i 5 stelle", spiega l'europarlamentare, ormai ex dem, a Circo Massimo su Radio Capital. "Uno p

La lettera con cui Carlo Calenda lascia la direzione nazionale del PD : Ha motivato la sua decisione dicendosi molto contrario alle trattative per formare un governo con il M5S

Carlo Calenda ha capito tutto : L’attuale crisi politica vive di due tensioni: l’una tattica e l’altra strategica. La prima, aperta dall’ingordigia di Matteo Salvini (dominava già il campo e voleva strafare), si fonda sul fatto che nuove elezioni significano, senza troppi dubbi, la vittoria della Lega, il ridimensionamento ulteriore di Forza Italia, il declino forse definitivo del M5S, la scomparsa nel Pd dell’influenza renziana e il ...

Carlo Calenda pronto a lasciare il Pd : "Se si fa l'accordo con il M5s - faccio un'altra forza politica" : "Se la direzione dem chiederà di verificare l'ipotesi di un accordo con M5s vorrà dire che il Pd avrà definitivamente abdicato alla rappresentanza del mondo liberaldemocratico" e "io questa cosa non la accetterò". Carlo Calenda, in una intervista a Il Foglio annuncia che potrebbe farsi un nuovo part

"Se il Pd dialoga con M5s farò un nuovo partito" - dice Carlo Calenda : Se la direzione dem chiederà di verificare l'ipotesi di un accordo con M5s "vorrà dire che il Pd avrà definitivamente abdicato alla rappresentanza del mondo liberaldemocratico" e "io questa cosa non la accetterò": è l'avvertimento lanciato da Carlo Calenda in un'intervista al Foglio in cui ha spiegato che "a quel punto sarà inevitabile lavorare a una nuova forza politica che rappresenti quel mondo orfano". "Una forza non ...

“Con i grillini il Pd è finito. Elezioni subito o farò un altro partito”. Intervista a Carlo Calenda : Roma. “Se la direzione del Pd darà al segretario Zingaretti il mandato di verificare l’ipotesi di un accordo con i 5 stelle, questo vorrà dire che il Pd avrà definitivamente abdicato alla rappresentanza del mondo liberaldemocratico. Io questa cosa non la accetterò. Sarà a quel punto inevitabile lavo

"Accogliere gli italiani". La ricetta di Carlo Calenda per battere Salvini : “Sfidare i populisti al voto”. E “accogliere gli italiani”. "Accoglierli nelle strutture pubbliche, offrendo servizi adeguati, con la capacità di farli sentire sicuri, istruiti e curati”. È la ricetta di Carlo Calenda, pd sui generis, in un'intervista che appare oggi su La Stampa in cui dice anche: “Salvini è forte perché noi siamo deboli”. L'esponente Pd di recente acquisizione teme una “deriva venezuelana” e quindi insiste sulla necessità di ...

Carlo Calenda contro Matteo Renzi : "Il Pd è finito e lui non risponde nemmeno alle telefonate" : "Il Pd è finito". Se n'è reso conto pure Carlo Calenda, che ai microfoni di Circo Massimo, su Radio Capital, rilascia un amarissimo sfogo: "Dopodiché può decidere di andare oltre sé stesso, rilanciarsi, ricostruirsi in qualcosa di diverso. Ci sono due Pd: uno ha i gruppi parlamentari e un altro ha i

"Così com'è il Pd è finito" - dice l'ex ministro Carlo Calenda : "Il Pd è finito", dice Carlo Calenda ai microfoni di Circo Massimo, su Radio Capital. "Così com'è è finito sicuramente. Dopodiché può decidere di andare oltre sè stesso, rilanciarsi, ricostruirsi in qualcosa di diverso", ragiona l'europarlamentare dem, che poi delimita i confini della scissione nel partito: "Ci sono due Pd: uno ha i gruppi parlamentari e un altro ha il partito. Nell'ultima direzione ho proposto ...

"Da Renzi un'idea folle e ridicola - così Salvini va al 60%" - dice Carlo Calenda : Secondo Carlo Calenda l'appello di Renzi a tutte le forze politiche "è una mossa furbesca per passare dal 'senza di me, mai con i Cinque Stelle' al 'faccio una cosa con i Cinque Stelle'. È una ridicolaggine". Alla domanda se l'ex premier si stia muovendo come leader di un partito che ancora non c'è Calenda risponde spiegando che "Renzi vuol fare un partito e ha bisogno di mesi in più. Lo posso anche capire ma noi non possiamo ...

Carlo Calenda demolisce Ivan Scalfarotto e Sandro Gozi : "Stupidità estrema - sarà il caldo" : Carlo Calenda contro i suoi compagni. "È il caldo. Spero che sia il caldo. Perché tra Gozi ieri e Scalfarotto oggi vi giuro che stiamo raggiungendo vette di stupidità mai prima conquistate nella politica contemporanea". L'eurodeputato ed ex ministro ama parlare francamente. Dunque commenta senza pel

Carlo Calenda : "Se Pd fa alleanza con M5S vado via subito" : “Se facciamo un’alleanza con M5S io me ne vado subito”. Carlo Calenda, sul palco della Festa dell’Unità a Roma, si unisce al coro dei #senzadime dopo l’apertura al dialogo con il Movimento 5 stelle di Dario Franceschini.Il piano B di Calenda è un nuovo partito. “Io non intendo fare la scissione, voglio allargare e non spaccare nel Pd. Ma se non si esclude in modo definitivo da qui alle elezioni ...