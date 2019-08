Station 19 e Grey’s Anatomy crossover | la 16×01 svela la nuova coppia

Grey’s Anatomy 16 inizia da un crossover con Station 19 : il primo episodio svela un nuovo amore : Non ci vorrà molto perché l'annunciata liason amorosa tra un personaggio di Grey's Anatomy 16 e uno di Station 19, il suo spin-off, inizi a palesarsi: avverrà già nel primo episodio della nuova stagione, al via il 26 settembre su ABC negli Stati Uniti, sarà dunque un crossover tra le due serie e introdurrà proprio la nascente storia d'amore che terrà banco per il resto della stagione, legando le trame delle due produzioni. La showrunner ...

Cast e personaggi di Station 19 su Canale5 - lo spin-off di Grey’s Anatomy sui pompieri in onda dal 7 agosto : Con una programmazione alquanto discutibile, debutta in prima visione in chiaro Station 19 su Canale5: da mercoledì 7 agosto, l'ammiraglia Mediaset trasmette la prima stagione dello spin-off di Grey's Anatomy, dedicato ai pompieri dell'omonima caserma di Seattle, ispirata alla vera "Station 20" situata sulla 15th Avenue West della città. Nata da una costola del medical drama più longevo della tv, questa serie dall'universo narrativo ...

