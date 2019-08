Sossio Aruta a cuore aperto | “Grazie a te sono ancora vivo | sarà l’ultimo anno”

UOMINI E DONNE/ Sossio Aruta - dedica al figlio : 'Ti auguro il meglio' - Trono Over - : UOMINI e DONNE, Trono Over anticipazioni e news: Gemma Galgani torna nel parterre, mentre Sossio Aruta fa una dedica al figlio

UOMINI E DONNE/ Sossio Aruta aspetta Bianca : 'Ursula tieni duro' - Trono Over - : UOMINI e DONNE Over, gli haters non la smettono di attaccare Gemma Galgani. Intanto Sossio Aruta aspetta la figlia Bianca

Ursula e Sossio Aruta : "Curatevi la pesantezza"/ La Bennardo sbotta contro gli haters : Ursula e Sossio Aruta, la Bennardo contro gli haters: "Curatevi la pesantezza!", ecco cosa è successo su Instagram con gli utenti.

Uomini e Donne : Ursula Bennardo fa una confessione su Sossio Aruta : Ursula Bennardo parla di Sossio Aruta e del loro rapporto d’amore Innamorati e felici, Sossio Aruta e Ursula Bennardo stanno trascorrendo un’estate di attesa. A ottobre infatti la coppia del Trono Over di Uomini e Donne potrà abbracciare la loro bambina Bianca, frutto dell’amore scoppiato nel salotto rosa di Maria De Filippi. In questi giorni Sossio e Ursula sono a Castellammare di Stabia e hanno posato per un servizio ...

Sossio Aruta : “Da mia figlia pretenderò serietà - non voglio che sia una donna facile” : Sossio Aruta e Ursula Bennardo hanno rilasciato un'intervista a 'Uomini e Donne Magazine'. A ottobre diventeranno genitori della piccola Bianca. L'ex cavaliere del Trono Over è ansioso di prendere tra le braccia la sua bambina. Ha spiegato che da lei pretenderà "più serietà" perché vuole che "si renda conto di quanto vale".Continua a leggere

Sossio e Ursula - confessioni. Aruta : “Non potrò assistere al parto” : Sossio e Ursula, la nascita di Bianca si avvicina: “Quasi tutto pronto”. Aruta: “Purtroppo non potrò assistere al parto”. Poi aggiunge: “Non voglio che sia una ‘donna facile'” Non manca molto all’arrivo di Bianca, il frutto d’amore di Sossio Aruta e Ursula Bennardo. La piccola verrà alla luce a metà ottobre circa e i futuri […] L'articolo Sossio e Ursula, confessioni. Aruta: “Non ...

Sossio Aruta : "Dalla figlia femmina pretenderò più serietà - non voglio che sia una 'donna facile'" : Sossio Aruta e la sua compagna Ursula Bennardo sono al settimo cielo. Tra meno di due mesi, l'ex dama del trono over darà alla luce una splendida bambina, Bianca. Intervistato da 'Uomini e Donne Magazine', il calciatore partenopeo ha confessato di voler viziare la piccolina trasmettendole valori e principi sani: Dopo due maschi, dalla mia figlia femmina sicuramente pretenderò un po’ più di serietà, non voglio che sia una “donna facile”, ...

Uomini e Donne/ Foto - Sossio Aruta : 'arriverà Bianca - ma ora mare!' - Trono Over - : Uomini e Donne, anticipazioni e news Trono Over, Gianni Sperti pubblica una Foto e annuncia: 'non sono qui a giudicare...'.

Sossio Aruta : 'ecco i miei bomber'/ 'Mio figlio Daniel nelle giovanili del Bologna' : Sossio Aruta presenta i suoi due figli, Daniel e Diego. Il primo ha appena firmato un contratto con le giovanili del Bologna in serie A, il secondo...

Sossio Aruta E URSULA BENNARDO/ Video - 'mia figlia il mio regalo di San Valentino' : URSULA BENNARDO in una Instagram Stories ricorda come procedeva la sua vita insieme a SOSSIO pochi giorni prima di San Valentino. Poi la scoperta...

Sossio Aruta fa pace con Valeria Marini e ringrazia tutti. VIDEO : Valeria Marini e Sossio Aruta hanno fatto pace dopo Temptation Island Vip pace fatta tra Valeria Marini e Sossio Aruta. Il cavaliere di Uomini e Donne e la showgirl avevano avuto qualche screzio due anni fa durante Temptation Island Vip. In quell’occasione Valeria Marini aveva legato molto con Ursula Bennardo e non aveva gradito il modo di fare di Sossio. A distanza di tempo pare che tra Sossio Aruta e Valeria Marini sia tornato il ...

