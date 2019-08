Conte al G7 | Italia gode di prestigio | fare di tutto perchè rimanga tale

Crisi - la diretta – Pd-M5s - braccio di ferro sul premier. Tusk al G7 : “Conte uno dei migliori esempi di lealtà in Europa”. Lui arriva al summit : “Fasi delicate per l’Italia” : Secondo giorno di trattative tra Pd e 5 stelle per trovare un accordo sul governo giallorosso. Il nodo, messo sul tavolo ieri da Luigi Di Maio alla cena con Nicola Zingaretti, rimane quello del premier. Il M5s vuole la riconferma di Giuseppe Conte, ma il segretario dem insiste sul fattore “discontinuità” che dovrà caratterizzare la nuova squadra. E proprio mentre continuano i contatti tra le parti, è arrivato l’endorsement del ...

G7 - Conte : sfide globali anche per Italia : 17.42 "Non possiamo distogliere lo sguardo dalle grandi sfide globali, che inevitabilmente si riflettono anche sul nostro Paese". Così il premier Conte, su Facebook,al suo arrivo al G7 in Francia Si tratta di "sfide che investono l'economia, il commercio, la sicurezza, la politica estera, con particolare attenzione allo sviluppo sostenibilie, alla lotta ai cambiamenti climatici e alla tutela dell'ambiente", aggiunge Conte, dicendosi ...

Conte e la crisi italiana alla prova del G7 : DAL NOSTRO INVIATO BIARRITZ- Per Giuseppe Conte quello che comincia stasera a Biarritz sarà il secondo G7 ma forse il

"Questo Pd dovrebbe solo dire sì ai 10 punti - dire sì a Giuseppe Conte e seguire chi ha una identità e un’idea di Italia del futuro : il Movimento 5 Stelle" : Il Pd dica sì ai 10 punti del M5S e a Giuseppe Conte come premier. A scriverlo, su Facebook, è il socio di Rousseau Massimo Bugani, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio comunale a Bologna, il quale avverte: “Noi del voto non dobbiamo avere paura”. “Salvini - dice l’esponente grillino - ci ha follemente cacciati in questa situazione e l’ha fatto come il personaggio della canzone di Vecchioni ...

Incendi Amazzonia - il WWF a Conte : “L’Italia proponga una presa di posizione formale al G7 di Biarritz” : Il WWF Italia chiede al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che partecipa al G7 di Biarritz, di farsi portavoce della fortissima preoccupazione della società civile italiana rispetto agli Incendi che stanno devastando la foresta amazzonica e che si faccia promotore di una presa di posizione della comunità internazionale, che da un lato affermi la necessità, per il mondo intero, della conservazione della foresta amazzonica e che dall’altro ...

Pd - il senatore Cerno : “Mi scuso con Conte - lui è la vera discontinuità. E’ andato in Aula a dire che la Lega ha imbrogliato l’Italia” : Dice che il governo giallorosso è “difficile”, “quindi si può fare”. Perché proprio la difficoltà è la prova che non nasce da “un accordo di palazzo”. Sostiene che i dieci punti di Luigi Di Maio sono compatibili con quelli del Partito democratico, sul combattuto “taglio dei parlamentari” e pure sul conflitto di interessi, “una legge che la sinistra deve fare dal 1994”. Per Tommaso ...

Crisi - Conte sente la Merkel e si prepara al G7 di Biarritz da dimissionario. Entro il 26 deve indicare il nome italiano per la Commissione : Il giorno dopo l’intervento in Senato le dimissioni nelle mani del presidente della Repubblica, Giuseppe Conte è rimasto lontano dai palazzi e dalla Capitale. Una pausa fuori dai riflettori per recuperare e prepararsi al G7 di Biarritz in agenda nel fine settimana da premier dimissionario, pur se in carica per il disbrigo degli affari correnti. Mentre a Roma iniziavano le consultazioni, l'”avvocato del popolo” come da sua ...

Sondaggi politici - il 60% degli italiani pensa che Conte abbia battuto Salvini in Aula : Secondo un Sondaggio condotto per Ansa.it da GPF Inspiring Research il duello che ha avuto luogo in Senato ieri tra il premier Giuseppe Conte il ministro degli Interni Matteo Salvini, ha avuto un chiaro vincitore: il presidente del Consiglio, che ieri sera si è dimesso. Il Sondaggio è stato condotto con 609 interviste, spalmate sull'intero territorio nazionale, nelle giornate di ieri e di oggi, su un campione con estrazione casuale ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 21 Agosto : “IRRESPONSABILE - IGNORANTE E CODARDO”. Conte al vice Salvini : “Interessi personali contro l’Italia - appelli preoccupanti alla piazza - nessun chiarimento sulla Russia - neppure il coraggio di sfiduciarmi : Le dimissioni Conte affonda Salvini e dice addio ai gialloverdi APalazzo Chigi ha già salutato tutti. Prima di pronunciare il suo j’accuse contro Matteo Salvini e di annunciare all’aula del Senato l’intenzione di dimettersi, Giuseppe Conte ha voluto accomiatarsi da chi ha lavorato con lui alla Presidenza del Consiglio. “Si sono commossi”, racconta chi c’era. “E soprattutto gli hanno chiesto: ma davvero non torna più?”. […] di Paola ...

Governo : Zingaretti - ‘nessuna autoassoluzione per Conte - Italia nel pantano’ : Roma, 20 ago. (AdnKronos) – “Tutto quanto detto sul ministro Salvini questo pomeriggio dal Presidente Conte non può che essere condiviso. Ma attenzione anche ai rischi di autoassoluzione. In questi 15 mesi è stato il Presidente del Consiglio, anche del Ministro Salvini, e se tante cose denunciate sono vere perché ha atteso la sfiducia per denunciarle?”. Lo dichiara in una nota il segretario del Pd, Nicola ...

Crisi di governo - diretta. Conte al Senato : «Grave aprire la crisi - da Salvini interessi personali e di partito. Italia oggi è più debole in Ue» : È la giornata decisiva per la crisi del governo. Il premier Giuseppe Conte è in Senato per il suo intervento. Urla, slogan e pure qualche...

