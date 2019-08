Golf – Tour Championship | Brooks Koepka vola al comando | staccati di un colpo Thomas e

Golf - PGA Tour Championship 2019 : Brooks Koepka al comando dopo due giri - braccato da Justin Thomas e Rory McIlroy : Spettacolo e battaglia al PGA Tour Championship in corso di svolgimento all’East Lake Golf Club di Atlanta. dopo due giri, infatti, al comando c’è il numero 1 del mondo, l’americano Brooks Koepka, che ripete il -3 di ieri e si porta a un complessivo -13 (-6 reale, gli altri 7 colpi sono frutto del bonus di partenza legato alla particolare formula del torneo per quest’anno). Il birdie alla buca 18, propiziato da uno ...

Golf - European Tour 2019 : Matthew Fitzpatrick al comando dello Scandinavian Invitation dopo il secondo giro - quattro italiani superano il taglio : Bilancio nel complesso positivo per la spedizione italiana al termine del secondo giro dello Scandinavian Invitation 2019, appuntamento dello European Tour in corso sul percorso del Hills Golf & Sports Club di Gothenburg, in Svezia. Nonostante siano infatti piuttosto lontani dalle posizioni di vertice della classifica, ben quattro azzurri sono riusciti a superare il taglio e proseguiranno il torneo nel fine settimana. L’inglese Matthew ...

Golf – Tour Championship : trio in vetta in Georgia - McIlroy a ridosso dei primi : FedEx Cup: Thomas, Koepka e Schauffele leader nel Tour Championship. Nella corsa al jackpot di 15 milioni di dollari a ridosso dei primi McIlroy, Kuchar e Cantlay E’ iniziato sul percorso dell’East Lake GC di Atlanta, in Georgia, il Tour Championship, gara conclusiva del PGA Tour 2018-2019 dove si assegneranno i 60 milioni di montepremi della FedEx Cup, dei quali 15 milioni gratificheranno il vincitore, record di prima moneta per una sola ...

Golf – Tour Champioship : trio in vetta in Georgia - McIlroy a ridosso dei primi : FedEx Cup: Thomas, Koepka e Schauffele leader nel Tour Championship. Nella corsa al jackpot di 15 milioni di dollari a ridosso dei primi McIlroy, Kuchar e Cantlay E’ iniziato sul percorso dell’East Lake GC di Atlanta, in Georgia, il Tour Championship, gara conclusiva del PGA Tour 2018-2019 dove si assegneranno i 60 milioni di montepremi della FedEx Cup, dei quali 15 milioni gratificheranno il vincitore, record di prima moneta per una sola ...

Golf - PGA Tour Championship 2019 : Xander Schauffele - Brooks Koepka e Justin Thomas in testa al termine del primo giro : Ha preso il via nella notte italiana il PGA Tour Championship 2019, ultimo atto del massimo circuito Golfistico statunitense che conclude il trittico dei playoff della FedEx Cup e ne stabilisce il vincitore. L’appuntamento si svolge sempre presso l’East Lake Golf Club di Atlanta, in Georgia (Stati Uniti d’America), e vede al via soltanto 30 giocatori, sopravvissuti al Northern Trust e al BMW Championship, ma la formula è ...

Golf - European Tour 2019 : Wade Ormsby al comando dello Scandinavian Invitation. Gagli migliore degli italiani al 35° posto - ritirato Bertasio : Si è concluso il primo giro dello Scandinavian Invitation, ex Nordea Masters, con il quale prosegue il ritorno a pieno regime dell’European Tour. Al comando c’è l’australiano Wade Ormsby, autore di un ottimo giro in -8 con sei birdie e un eagle, alla buca 14. Sul par 70 di Goteborg il suo score di 62 gli consente di precedere di un colpo il padrone di casa Joakim Lagergren e il francese Alexander Levy (-7). Quarta posizione per ...

Golf - PGA Tour Championship 2019 : si conclude la caccia alla FedEx Cup. Justin Thomas parte davanti a tutti : East Lake Golf Club, Atlanta, Georgia. Qui, dal 2004, si decidono le sorti del torneo più importante, dopo i Major, del circuito PGA: il Tour Championship. Dal 2007, esso rappresenta anche l’atto conclusivo dei playoff della FedEx Cup, il cui vincitore si porta a casa un premio in denaro ragguardevole: 15 milioni di dollari. Il format di gara, quest’anno, cambia rispetto alle precedenti edizioni, anche per evitare scene come quella ...

Golf - European Tour 2019 : sei italiani nella tana di Stenson e Noren allo Scandinavian Invitation : Dopo il successo del belga Thomas Pieters a Praga, l’European Tour si sposta a Goteborg, in Svezia, per giocare lo Scandinavian Invitation. Il torneo altro non è che il Nordea Masters con un nuovo nome, dunque si tratta sempre dello stesso evento che va in scena dal 1991 e che, nell’albo d’oro, ha anche un nome italiano, quello di Renato Paratore (2017). La prima edizione la vinse lo scozzese Colin Montgomerie davanti al ...

Golf - il Tour Championship assegna i 15 milioni della FedEx Cup : assenti Molinari e Tiger Woods : Trenta i concorrenti rimasti in corsa con Justin Thomas, nuovo leader dopo il successo nel BMW Championship e vincitore della FedEx nel 2017 Volata finale verso i 15 milioni di dollari di primo premio della FedEx Cup, su un montepremi totale di 60 milioni di dollari, che saranno assegnati al vincitore del Tour Championship (22-25 agosto), gara conclusiva del PGA Tour 2018-2019 in programma all’East Lake GC di Atlanta, in Georgia. Termina, ...

Golf - PGA Tour 2019 : Justin Thomas non trema nel secondo atto della FedEx Cup. Suo il BMW Championship! : Dopo aver ipotecato la vittoria con un superbo terzo round, Justin Thomas non cede alla pressione ed amministra il cospicuo vantaggio nell’ultimo e decisivo atto del BMW Championship. La seconda kermesse della FedEx Cup sorride dunque alla stella americana, che chiude con lo score finale di -25 (263 colpi). Ben 3 le lunghezze di margine sul connazionale Patrick Cantlay, il quale precede di 2 colpi il giapponese Hideki Matsuyama, tra i ...

Golf - European Tour 2019 : Pieters trionfa al Czech Masters e torna al successo dopo 3 anni - Andrea Pavan ottimo terzo : La prima settimana di Golf sullo European Tour dopo la consueta pausa di un paio di settimane ad inizio Agosto ha visto il belga Thomas Pieters trionfare al D+D Real Czech Masters 2019, ritrovando un successo che sul Tour europeo gli mancava dal Made In Denmark del 2016. All’Albatross Golf Resort di Praga il belga non ha avuto bisogno di particolari squilli durante un ultimo giro che lo ha visto controllare pazientemente colpo dopo colpo e ...

Golf - PGA Tour 2019 : un fenomenale Justin Thomas ipoteca la vittoria nel BMW Championship : Entra sempre più nel vivo il BMW Championship. La kermesse del PGA Tour valevole per la FedEx Cup, al termine della quale i migliori 30 classificati passeranno di diritto all’evento conclusivo, ovvero il Tour Championship, vede al comando uno strepitoso Justin Thomas. La stella americana risale la classifica stampando un sontuoso -11 nel terzo round del torneo dell’Illinois. Sul percorso par 72 del Medinah Country Club di Medinah ...

Golf - European Tour 2019 : Pieters si porta al comando a 18 buche dal termine del Czech Masters - Edoardo Molinari terzo : A Praga il Tour Europeo del Golf è ripartito dopo la breve sosta estiva con il D+D Real Czech Masters 2019 che si disputa sul campo par 72 dell’Albatross Golf Resort. Edoardo Molinari e Thomas Pieters hanno iniziato il moving day nell’ultimo gruppo di partenza e sono riusciti entrambi a gestire bene la pressione e restare nelle zone alte della classifica, pronti per attaccare il percorso domani e andare a caccia della vittoria. Il ...

Golf - PGA Tour 2019 : secondo round stellare di Hideki Matsuyama! Il giapponese guida la classifica del BMW Championship : Il PGA Tour continua imperterrito la campagna della FedEx Cup. Spazio infatti al BMW Championship, evento che segue il The Northern Trust al quale partecipano i migliori 70 Golfisti della classifica a punti FedEx Cup in base al torneo della settimana appena conclusa. I migliori 30 del BMW Championship staccheranno poi il pass per l’atto conclusivo dei playoff, ovvero il Tour Championship. Sul percorso par 72 del Medinah Country Club di ...