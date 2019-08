Carlo Delle Piane è morto | appena dodicenne interpretò Garoffi nel film Cuore

E’ morto Carlo Delle Piane - aveva 83 anni : Lutto nel mondo del cinema: e' morto l'attore Carlo delle Piane . aveva 83 anni . Lo scorso maggio aveva celebrato i 70 anni di carriera con un grande evento all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Ha lavorato con i grandi del cinema italiano, da Toto' a Pupi Avati. Romano, classe 1936, Carlo delle Piane ha debuttato nel mondo dello spettacolo nel 1948, quando aveva appena 12 anni e venne scelto per il ruolo di Garoffi nel film "Cuore" di ...

Universiadi : l’oro di Carlotta Ferlito - star delle ginnastica : «Sapevo di poter vincere e ho fatto del mio meglio. Il pubblico mi ha caricata all’inverosimile». star social della ginnastica, con decine di migliaia di follower on line, Carlotta Ferlito è regina anche e soprattutto in pedana. L’atleta siciliana ha vinto l’oro nel corpo libero nella finale della XXX Universiade estiva di Napoli. https://twitter.com/Coninews/status/1147936885869895680 «La trave non l’ho fatta al meglio ma la ...