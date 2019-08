Una Vita | spoiler | Blanca pugnala Samuel e lascia Acacias 38 con Diego e Moises

Anticipazioni Una Vita - puntate spagnole : Teresa è morta durante una rapina in casa : Ha fatto molto scalpore tra i telespettatori di Una Vita la notizia del ritorno di Mauro San Emeterio ad Acacias 38. Nelle puntate spagnole della telenovela, però, l'ispettore è ricomparso nel quartiere da solo e in molti si sono chiesti le ragioni dell'assenza di Teresa Sierra e del bambino che lei portava in grembo al momento del trasferimento in Francia. La coppia aveva deciso di abbandonare la Spagna per vivere serenamente la gravidanza ...

Una Vita anticipazioni : BLANCA accoltella SAMUEL e lascia Acacias con… : Manca sempre meno all’uscita di BLANCA Dicenta (Elena Gonzalez) e Diego Alday (Ruben De Eguia) dalle puntate italiane della telenovela Una Vita. Com’è già noto, i due decideranno di trasferirsi a Huelva insieme al piccolo Moises ma prima di farlo dovranno affrontare diverse insidie, causate per lo più del perfido SAMUEL (Juan Gareda). Concentriamoci dunque su quello che succederà subito dopo la morte del detective Riera (Pablo ...

Una Vita - spoiler del 23 agosto : gli Alday organizzano una messa per la figlia di Blanca : Continuano le vicende dei protagonisti della soap opera spagnola 'Una vita' che tiene alta la concentrazione dei telespettatori, alle prese con dei cambiamenti intorno ai personaggi principali. Le anticipazioni dell'episodio trasmesso sul piccolo schermo giovedì 23 agosto svelano che Diego e Blanca avranno intenzione di far impazzire Ursula per evitare nuovi ostacoli provenienti dalla dark lady. Gli Alday penseranno che sia giusto organizzare ...

Una Vita - trame al 31 agosto : Koval si reca ad Acacias per far richiudere Ursula : Continua l'appuntamento con l'appassionante telenovela Una Vita, campionessa di ascolti su Canale 5. Dalla settimana entrante, quella di lunedì 26 agosto, sono in arrivo nuovi episodi attesissimi della soap iberica, nel quale si prevedono svariati colpi di scena per tutti i personaggi. Nei dettagli assisteremo al ritorno di Lucia mentre Ursula sarà rinchiusa in una clinica psichiatrica. Una Vita, le trame delle puntate dal 26 al 31 agosto Le ...

Una Vita - spoiler : i Palacios vengono derubati a causa di Antonito : Nelle prossime puntate italiane dello sceneggiato spagnolo Una Vita, nato dalla penna dell’autrice Aurora Guerra, alcuni protagonisti faranno i conti con un bruttissimo avvenimento. Sarà ancora una volta il testardo Antonito Palacios a causare dei problemi ai suoi familiari. Tutto avrà inizio quando il giovane rampollo, approfittando del suo lieve infortunio, rimarrà a casa giorno e notte per costruire uno strumento utile per pulire i vetri ...

Una Vita anticipazioni : ANTOÑITO e il furto in casa Palacios - ecco che succede : Un progetto di ANTOÑITO (Alvaro Quintana) farà correre più di un pericolo ai residenti di calle Acacias nelle prossime puntate italiane di Una Vita. Come abbiamo anticipato nei nostri post precedenti sull’argomento, il Palacios, in seguito ad un incidente avuto di ritorno da Cabrahigo, dedicherà tutte le sue giornate alla produzione del “tergilune“, ossia una spatola in grado di pulire il vetro principale delle automobili (lo ...

Una Vita puntate 26-30 agosto : Blanca porta Moises da sua madre prima che la internino : Lunedì 26 agosto tornerà in onda anche la soap opera spagnola Una Vita, a partire dalle ore 14.10 circa su Canale 5. Quello che accadrà nel corso della prossima settimana sarà davvero avvincente. L'episodio che sicuramente genererà maggiore scalpore riguarderà Ursula. La perfida donna, infatti, si troverà a fare i conti con le sue malefatte passate, verrà ripudiata da suo padre e successivamente internata in manicomio. Sua figlia Blanca, però, ...

Una Vita - spoiler : Mauro racconta che sono morti moglie e figlio - entra in scena Genoveva : La soap opera Una vita continua a coinvolgere numerosi telespettatori ogni giorno. Le puntate spagnole ci rivelano grossi colpi di scena. Mauro San Emeterio tornerà ad Acacias 38, ma da solo. L'ispettore della polizia spagnola era andato a vivere in Francia con la sua amata Teresa Sierra. La donna era anche in dolce attesa. Mauro porterà con sé una notizia terribile: la morte sia del suo bambino che della moglie. La verità sulla vicenda verrà ...

Una Vita - anticipazioni puntata di giovedì 22 agosto 2019 : anticipazioni puntata 796 di Una VITA di giovedì 22 agosto 2019: Blanca e Diego continuano la strategia per far ammattire Ursula e di conseguenza negano l’esistenza del piccolo Moises. Intanto Leonor chiede spiegazioni a Blanca, che rivela all’amica il passato della madre. Arturo dice finalmente la verità a Silvia, che si dimostra comprensiva e gli dice che continuerà a stargli accanto per amore e non per pietà. Il colonnello chiede ...

Una Vita Anticipazioni 22 agosto 2019 : Pena salva la vita a Flora : Peña si presenta in commissariato e si dichiara colpevole della morte dell'Indiano. Flora è salva! Silvia invece rassicura Arturo che il suo è vero amore, non pietà.