MotoGp | Crutchlow spiazza tutti a Silverstone | il pilota britannico ammette di pensare al

Cal Crutchlow MotoGp - GP Gran Bretagna 2019 : “Silverstone è una gran pista - per me è un evento speciale” : Appuntamento casalingo alle porte per Cal Crutchlow, pronto a regalare grandi emozioni ai suoi tifosi nel gran Premio di gran Bretagna 2019, dodicesima prova del Mondiale MotoGP. Il britannico sta attraversando un buon periodo di forma in cui ha raccolto un clamoroso terzo posto in Germania ed un quinto in Repubblica Ceca, mentre nell’ultima gara in Austria è caduto nel corso del primo giro. Il 33enne di Coventry ha dimostrato nelle ultime ...

MotoGp – Vinales e Crutchlow allo Stamford Bridge : i piloti incontrano Arrizabalaga [VIDEO] : Vinales e Crutchlow ospiti del Chelsea, una chiacchierata interessante e qualche palleggio allo Stamford Bridge con Arrizabalaga E’ tutto pronto a Siverstone per il Gran Premio della Gran Bretagna: i piloti sono arrivati in terra inglese per un nuovo weekend di gara della MotoGp. In attesa di vedere i piloti protagonisti della conferenza stampa del giovedì, c’è chi si è divertito col pallone da calcio per un evento pre-Gp. ...

MotoGp – Crutchlow senza peli sulla lingua : “Lorenzo? Non mi sorprende! Sa di non poter vincere con Honda” : Crutchlow sincero come sempre: le parole del britannico della LCR sul ‘caso Lorenzo’ Il ‘caso Lorenzo’ ha fatto discutere tanto: il maiorchino della Honda, che tornerà a Silverstone dopo un lungo stop dovuto ad un brutto infortunio, è riuscito a far parlare di sè anche durante la sua assenza nel paddock, per motivi di… mercato. Si è infatti tanto parlato del possibile ritorno di Lorenzo alla Ducati, ma la ...

MotoGp - Cal Crutchlow : “Lorenzo vuole vincere ma magari pensa di non farcela con la Honda” : C’è molta tensione in casa Honda dopo le clamorose voci di mercato riguardanti il futuro di Jorge Lorenzo emerse durante l’ultimo weekend di gara in Austria. Il maiorchino avrebbe avviato una trattativa con la Ducati per un possibile ritorno a Borgo Panigale passando per il Team Pramac, tuttavia le due parti non hanno trovato l’accordo anche a causa della volontà della scuderia nipponica di non voler rescindere anticipatamente ...

MotoGp - Crutchlow non ha dubbi : “Lorenzo in Ducati? Sembra una soap opera - io sono egoista e…” : Il pilota inglese ha commentato il possibile ritorno di Lorenzo alla Ducati, esprimendo il proprio punto di vista Nel paddock di MotoGp non si fa che parlare del possibile ritorno di Jorge Lorenzo alla Ducati, ma non al team ufficiale, bensì alla Pramac guidata dal GM Paolo Campinoti. Alessandro La Rocca /LaPresse Una indiscrezioni che ieri ha condizionato anche la conferenza stampa della vigilia, essendo stato uno dei temi trattati dai ...

Cal Crutchlow MotoGp - GP Austria 2019 : “Nelle ultime gare il feeling con la Honda è migliorato” : Giorno di conferenza stampa a Spielberg (Austria), sede dell’undicesimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato, teatro anche del weekend iridato in F1, ci si aspetta un confronto molto serrato tra lo spagnolo Marc Marquez, autentico dominatore dell’annata, con le sue sei vittorie e tre secondi posti, e la Ducati, sempre vittoriosa sul circuito della Stiria. Una pista particolare, fatta di grandi accelerazioni e frenate ...

MotoGp – Crutchlow duro contro Nakagami - interviene Puig : “Cal personaggio curioso - ma…” : Alberto Puig dice la sua sulle recenti affermazioni di Cal Crutchlow contro il compagno di squadra Nakagami Negli ultimi giorni hanno fatto discutere le affermazioni di Cal Crutchlow, che ci è andato giù duro nei confronti del suo compagno di squadra, Nakagami, affermando di non ritenere che il giapponese meriti di guidare la sua stessa moto. Foto Alessandro La Rocca/LaPresse Sulla questione è intervenuto Alberto Puig, team manager del ...

MotoGp – Scintille in casa Honda LCR - Crutchlow distrugge Nakagami : “è giapponese e quindi…” : Il pilota inglese si è scagliato contro il suo compagno di squadra, utilizzando parole pesantissime nei suoi confronti Scintille e parole pesanti all’interno del box Honda LCR, dove non corre certamente buon sangue tra Cal Crutchlow e Nakagami. Dopo le richieste del giapponese di avere la stessa moto del compagno di squadra, quest’ultimo non ci ha pensato due volte a replicare duramente al rider asiatico, utilizzando parole ...

MotoGp – Crutchlow senza peli sulla lingua : “Dovizioso è un buon amico - ma devo essere sincero! Ecco cosa penso” : Crutchlow sincero nei confronti di Andrea Dovizioso: le parole del britannico della LCR Honda sul collega della Ducati Ancora qualche settimana di pausa per i piloti della MotoGp, che torneranno in pista a Brno, per la gara della Repubblica Ceca, in programma il 4 agosto. Intanto, tra un tuffo a mare ed una vacanza in barca, i piloti continuano ad allenarsi e a pensare come migliorarsi in vista della seconda parte della stagione. La Ducati ...

MotoGp – Il campionato già chiuso e le voci sul possibile ritiro di Lorenzo - Crutchlow difende Jorge : “abbiate rispetto!” : Cal Crutchlow difende Jorge Lorenzo dopo le recenti voci di un suo possibile ritiro: le parole del britannico della LCR La MotoGp è in vacanza: dopo la gara di domenica al Sachsenring i piloti possono finalmente godersi un po’ di relax con la pausa estiva della stagione 2019. Marc Marquez domina la classifica piloti con un ottimo vantaggio sui suoi rivali, ma al ritorno in pista sono in tanti a voler dare filo da torcere allo ...

MotoGp - la sorprendente rivelazione di Crutchlow : “non ho potuto provare il telaio di Marquez per colpa di… Lorenzo” : Il pilota britannico ha rivelato di non aver potuto provare il telaio di Marquez per colpa di Jorge Lorenzo Buon terzo posto per Cal Crutchlow al Gp del Sachsenring, un podio sudato e meritato per il pilota britannico, piazzatosi alle spalle di Marquez e Viñales. Alessandro La Rocca /LaPresse Un risultato sorprendente, soprattutto considerando il fatto di essere stato il miglior pilota Honda dopo lo spagnolo, le cui prestazioni sono ...

MotoGp – Vinales sincero : “potevamo solo chiudere dietro Marquez. Appena ho visto Crutchlow dietro ho detto : cavolo!” : Maverick Vinales chiude secondo il Gp di Germania e ammette di non aver potuto fare di meglio. Il pilota spagnolo fa sorridere con una particolare esclamazione sul terzo posto di Crutchlow Secondo posto per Maverick Vinales nel Gp di Germania. Il pilosta spagnolo ha chiuso dietro uno strepitoso Marc Marquez, consapevole di non poter fare di meglio. Intervistato ai microfoni di Sky Sport, il pilota Yamaha ha analizzato così la gara: ...

Diretta MotoGp/ Gara live : in Germania vince Marquez - sul podio Vinales e Crutchlow : Diretta MotoGp Gara, live GP Germania 2019 al Sachsenring: cronaca e tempi, podio e vincitore, oggi domenica 7 luglio 2019.

MotoGp – Marquez svela la sua strategia - Vinales e Crutchlow sorridono sul podio : le parole dei primi 3 piloti dopo il Gp di Germania : Marc Marquez svela la strategia che lo ha portato alla vittoria, Vinales e Crutchlow contenti per essere finiti sul podio: le parole dei primi 3 piloti del Gp di Germania Intervistato nel post gara Marc Marquez ha dichiarato: “strategia perfetta. La partenza non è stata delle migliori, ma già dalla seconda curva ero in testa. L’idea era di fare due giri un po’ più lenti e poi spingere. Faceva parte della strategia e ...