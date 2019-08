Asta Fantacalcio 2019-2020 | consigli | scommesse e jolly Tutti i nuovi acquisti e le

Fantacalcio 2019-2020 : chi acquistare ruolo per ruolo. I consigli per l’Asta e le possibili rivelazioni : Manca ormai meno di una settimana al via della nuova Serie A 2019-2020 e di conseguenza per molti si sta avvicinando il momento della tradizionale asta pre-stagionale del Fantacalcio tra amici. Si tratta del momento più importante dell’anno per i fanta-allenatori italiani, chiamati a comporre una rosa vincente per sbaragliare la concorrenza. Di seguito andiamo ad analizzare tutti i possibili colpi per ciascuna squadra di Serie A, indicando ...

Fantacalcio 2019-2020 : le quotazioni e gli ultimi consigli per l’Asta. Affari e possibili sorprese : Mancano poche ore all’inizio della Serie A 2019-2020 di calcio, sta per incominciare una nuova intensa stagione, ormai tutto è pronto per la lotta scudetto con la Juventus favorita mentre Inter e Napoli sono all’inseguimento. ultimi momenti decisivi per tutti gli appassionati di Fantacalcio, il celeberrimo fantasy game che si svolge in parallelo al massimo campionato italiano di calcio: sabato 24 agosto incomincerà la Serie A e tutti ...

Asta Fantacalcio : fra i volti nuovi da prendere Ribery - Zappacosta - Balotelli e Lozano : Sono giorni davvero bollenti per i tanti appassionati di Fantacalcio che si stanno preparando per l'Asta che precederà l'inizio del campionato di serie A. In molti infatti hanno deciso di riunirsi e sfidarsi con gli amici nonostante il calciomercato sia ancora aperto. Altri invece hanno rinviato questo appuntamento dopo il 2 settembre, approfittando della pausa del campionato. In questi giorni sono diversi i nuovi giocatori che stanno infatti ...

Fantacalcio 2019-2020 : come fare l’Asta perfetta. Consigli - rivelazioni - scommesse e tutti gli uomini da bonus : Mancano solamente tre giorni al via del campionato di calcio 2019/2020. La Serie A è ormai ai nastri di partenza e, quindi, cosa può esserci di più bello? Solamente il Fantacalcio. I tempi stringono in vista delle composizioni delle rose per la prossima annata e non va sbagliato il minimo innesto per sbaragliare gli amici. OA Sport vi da una mano, con una serie di Consigli, squadra per squadre, per allestire nel migliore dei modi una formazione ...

Fantacalcio 2019-2020 : quotazioni - prezzi e consigli per l’Asta. I jolly per creare la squadra vincente : Nel weekend del 24-25 agosto si disputerà la prima giornata della Serie A 2019-2020, scatta il massimo campionato italiano di calcio e incomincia una nuova stagione che si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. Tutti alla caccia della Juventus che parte ancora da favorita ma dovrà stare attenta soprattutto a Inter e Napoli che si sono rinforzate in maniera importante. La febbre si alza per il via della Serie A e naturalmente anche per ...

AstaFantacalcio : l’app che rivoluziona l’Asta del Fantacalcio : Da quando esiste il gioco del Fantacalcio, la fase più avvincente è sicuramente quella iniziale, ovvero quella dell’asta per aggiudicarsi i migliori giocatori ad un prezzo che rientri nel budget disponibile. Fin dai primi anni leggi di più...

Fantacalcio 2019-2020 : non hai ancora fatto l’Asta? Quotazioni - affari - consigli e possibili sorprese : Cari amici Fanta-allenatori, non avete ancora effettuato la vostra asta per completare la formazione che vi porterà, si spera, fino al successo nel campionato 2019/2020? OA Sport vi propone una guida con i giocatori, squadra per squadra, sui quali non si può sbagliare: le certezze e le possibili sorprese. Andiamo a conoscere in primo luogo le Quotazioni ufficiali della nuova annata, quindi tutti gli elementi irrinunciabili delle 20 formazioni di ...

Fantacalcio 2019-2020 : le quotazioni ed i possibili affari per l’Asta. Consigli e scommesse per far saltare il banco : Il mese di agosto è quello delle vacanze per milioni di italiani ma, soprattutto, è il periodo per studiare nel migliore dei modi le quotazioni della Gazzetta dello Sport per il Fantacalcio 2019/2020. Andiamo quindi ad analizzare nel dettaglio tutti i giocatori, ruolo per ruolo, e scopriamo gli elementi irrinunciabili per una squadra vincente, dai portieri saracinesca, ai difensori goleador, fino ai bomber da 20 gol a stagione. Fantacalcio ...

Fantacalcio 2019-2020 : tutti i giocatori da bonus e malus. I consigli per l’Asta : chi acquistare e chi evitare : Salve a tutti amici Fanta-allenatori! Ci avviciniamo ad ampi passi all’inizio della stagione in Serie A (tra una settimana si parte con l’anticipo delle ore 18.00 del 24 agosto, Parma-Juventus) ed è quindi tempo di pensare a come allestire la propria formazione del Fantacalcio in vista del campionato 2019/2020. Non ci rimane che andare ad analizzare squadra per squadra quali sono i giocatori che possono portare facilmente i bonus e ...

Fantacalcio 2019-2020 : quotazioni - consigli per l’Asta e possibili sorprese : L’atteso momento si avvicina. La Serie A 2019-2020 prenderà il via nel weekend del 24-25 agosto. Si alza il sipario su una stagione estremamente avvincente e appassionante. La Juventus sarà anche quest’anno la squadra da battere, reduce da otto scudetti consecutivi. Spetterà a Napoli, Inter, Roma, Milan e Lazio creare delle difficoltà alla compagine allenata da Maurizio Sarri, una delle novità più accattivanti di questo campionato. ...

Fantacalcio 2019-2020 : le quote e i consigli per l’Asta. Gli acquisti e le pagelle del calciomercato : La lunga estate di calciomercato non è certamente ancora conclusa e c’è ancora moltissimo tempo prima della chiusura definitiva delle operazioni che avverrà in Italia il 2 settembre 2019. La nuova stagione è alle porte e proviamo a riepilogare tutto quello che è successo fino a qui, giudicando il mercato estivo delle squadre e riportando ogni cessione o acquisto ufficializzato e aggiungendo il valore per il Fantacalcio di tutti i giocatori ...

Fantacalcio - guida all’Asta : consigli - probabili formazioni - tiratori - possibili sorprese e nuovi acquisti : Il Fantacalcio è una malattia, una dipendenza. Qualche mese di pausa in estate, che però serve a preparare la stagione successiva. Perché il fanta come il calcio non si ferma mai. Ed eccoci pronti a ricominciare, come ogni anno. Seguiamo il calciomercato per cercare di scovare il Piatek di turno prima degli altri. Seguiamo ogni tipo di amichevole per trovare il calciatore da rilanciare o quello semi-sconosciuto arrivato dalla Serie B, ...