Il nuovo trailer Shenmue 3 mostra il dettagliato mondo di gioco e l' elettrizzante combat

Shenmue III : nuovo trailer alla Gamescom 2019 : Deep Silver e Ys Net hanno oggi svelato il Trailer ufficiale della Gamescom di Shenmue III. Il Trailer “A Day in Shenmue” permette di dare un’occhiata al dettagliato mondo di Shenmue III e all’elettrizzante fighting system che consente ai giocatori di controllare le abilità di Kung Fu di Ryo! Shenmue III è il sequel dei classici di successo Dreamcast Shenmue (1999) e Shenmue II (2001). ...

Gamescom 2019 : Chernobylite torna a mostrarsi nel nuovo gameplay trailer dedicato alla storia : Chernobylite è il nuovo gioco survival horror sviluppato da The Farm 51, studio che probabilmente ricorderete per Get Even, ambientato all'interno della Zona di Esclusione (o Zona di Alienazione) di Chernobyl.Lo studio è stato tra i protagonisti della Gamescom 2019 con un nuovissimo trailer. Invece di concentrarsi sugli spettri che aleggiano nella Zona di Esclusione, questa volta il video si focalizza sull'obiettivo del giocatore di trovare la ...

RAILS OF COLD STEEL III si mostra in un nuovo Trailer : É trascorso quasi un anno e mezzo dalla guerra civile di Erebon e da allora molte cose sono cambiate. Dopo le mutevoli posizioni dei paesi sulla politica interna dell’Impero e dopo i cambiamenti avvenuti nella vita di Rean Schwarzer, le ombre del passato hanno lasciato il posto ad un nuovo capitolo. Diplomato alla Thors Military Academy, Rean è ora un istruttore presso il Thors Branch Campus, un’accademia di ...

Man of Medan : il nuovo trailer ci introduce alla leggenda che fa da sfondo al primo gioco della The Dark Pictures Anthology : Bandai Namco ha da poco pubblicato un nuovo trailer per il suo Man of Medan in occasione della Gamescom 2019.Nello specifico, si tratta di un video che ci introduce alla leggenda che fa da sfondo al primo gioco della serie The Dark Pictures Anthology.La leggenda alla base di Man of Medan ci parla della SS Urang Medan, una fregata olandese scomparsa nel 1947 insieme a tutto il suo equipaggio, che in seguito fu dichiarato per morto.Leggi altro...

Monster Hunter World : Iceborne – nuovo trailer e Video di aggiornamento degli sviluppatori : Nella giornata odierna Capcom ha rilasciato un Nuovo trailer e un Video di aggiornamento da parte degli sviluppatori che rivelano tanti nuovi dettagli su Monster Hunter World: Iceborne, l’attesissima espansione del gioco Capcom più venduto di sempre: Monster Hunter: World. I due Video ci danno maggiori informazioni sui mostri che faranno la loro comparsa nel gioco: alcuni già conosciuti che ...

Iron Harvest : Data di uscita annunciata e nuovo Trailer : KING Art Games e Deep Silver hanno svelato la Data d’uscita e mostrato un nuovo Trailer dell’attesissimo classic-RTS, Iron Harvest, durante l’Opening Night Live ceremony della gamescom 2019 a Colonia. Il gioco, ambientato nello straordinario universo Diesel-Punk basato sui lavori dell’artista polacco Jakub Rozalski, sarà disponibile il 1 settembre 2020 su PlayStation®4, Xbox One (inclusa Xbox One X) e ...

Empire of Sin : nuovo Gameplay Trailer alla Gamescom 2019 : Paradox Interactive e Romero Games hanno oggi pubblicato un Nuovo Trailer di Gameplay di Empire of Sin, il loro Nuovo gioco strategico ambientato nella Chicago degli anni ’20. Dai un’occhiata alle nuove funzionalità del gioco, tra cui la gestione dell’impero della tua organizzazione criminale, il combattimento tattico a turni e altro ancora. In Empire of Sin, i giocatori costruiscono il proprio spietato impero criminale ...

Gamescom 2019 : Monster Hunter World - il nuovo trailer di Iceborn mostra un combattimento con Velkhana il drago di ghiaccio : Durante la Gamescom, Capcom ha presentato un trailer di Monster Hunter World Iceborne incentrato sul drago di ghiaccio Velkhana.Questo è il mostro di punta della prossima espansione ed il fulcro della storia. Inoltre vediamo volti familiari che ritornano nel trailer che faranno tutto il possibile per fermare questa nuova minaccia.Senza ulteriori indugi vi lasciamo al trailer di annuncio.Leggi altro...

Gamescom 2019 : Call of Duty Modern Warfare si mostra in un nuovo trailer : Nel corso di questa scoppiettante Gamescom, è stata annunciata un'alpha relativa a Call of Duty Modern Warfare esclusiva per gli utenti PS4. Il tutto sarà disponibile da questo venerdì ed i giocatori potranno partecipare in furiosi scontri 2 contro 2 in 5 diverse mappe (Stack, King, Speedball, Docks e Pine).Di seguito trovate il trailer completo mostrato durante l'evento, prima di lasciarvi vi ricordiamo però che Call of Duty Modern Warfare sarà ...

Gamescom 2019 : Destiny 2 - i Vex al centro del nuovo story trailer : Bungie ha mostrato nuovo materiale riguardo Destiny 2, non solo durante l'Inside Xbox, ma anche durante l'Opening Night Live che si sta svolgendo in questi minuti.Questa volta lo studio di sviluppo ha pubblicato un nuovo story trailer dedicato alla prossima stagione, chiamata "Stagione dell'Intramontabile" che sarà disponibile con l'arrivo della nuova espansione, Ombre dal Profondo.Senza ulteriori indugi vi lasciamo al trailer.Leggi altro...

Gamescom 2019 : il trailer gameplay di Disintegration ci mostra l'affascinante nuovo shooter del co-creatore di Halo : Marcus Lehto è una delle menti dietro la creazione di Halo e il fatto che il suo nuovo talentuoso team stia lavorando a uno shooter con elementi futuristici non può che incuriosire. D'altronde Disintegration sembra un progetto davvero ambizioso.Ci troviamo di fronte a uno shooter con elementi tattici in tempo reale che proporrà sia una modalità storia, che dovrebbe durare quanto meno 10 ore, che una modalità multiplayer. Il gioco ci permetterà ...

Sparklite : l'action adventure si mostra in un nuovo trailer : Durante la Gamescom 2019, Nintendo ha pubblicato un nuovo trailer dedicato all'action adventure Sparklite, titolo indie di punta presto in arrivo anche su Nintendo Switch.Come detto in apertura, Sparklite è un colorato action adventure ambientato in una terra in continuo mutamento. Il giocatore rivestirà i panni di Ada e dovrà ingaggiare i nemici in combattimenti con visuale dall'alto. Avrà a disposizione un ampio di numero di armi e gadget ...

Gamescom 2019 : l'RPG Greedfall in azione in un nuovo trailer : Microsoft continua a presentare giochi al suo evento Xbox Inside per la Gamescom 2019.Ora è arrivato il momento di un gioco piuttosto ispirato, stiamo parlando di Greedfall di Focus Home Interactive e Spiders Games.Per chi non lo sapesse, nel gioco una nuova ondata di coloni sta fuggendo da un'Europa afflitta da inquinamento e malattie per una vita migliore nel nuovo Mondo. L'unico problema è che il nuovo Mondo ha già una popolazione indigena ...