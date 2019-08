Ascolti Tv Martedì 20 agosto | Spirito Libero 10 5% meglio dello Speciale Tg1 10 1%

Fonte : dituttounpop

(Di mercoledì 21 agosto 2019)Tv20(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)1a Tv (2 ep. finale) – Canale 5 – 1.729 milioni e 10.5%Tg1 I giorni della crisi – Rai 1 – 1.610 milioni e 10.1% Chicago Fire 1a Tv Free (3 ep.) – Italia 1 – 1.198 milioni e 7.8% Big Wedding – Rai 3 – 1.172 milioni e 7% In onda – La7 – 1.068 milioni e 7% SquadraCobra 11 (2 ep. 1a Tv + 1 replica) – 765 mila e 5.2%Stasera Italia – Rete 4 – 744 mila e 4.7% Il mistero di Ragnarock – Tv8 – 425 mila e 2.6% Rugantino – Nove – 358 mila e 2.3% N.B.: una volta inseriti i dati i programmi saranno inseriti in una classifica puramente numerica della fascia oraria e non basata su sovrapposizioni statistiche Clicca qui per i programmi di oggi 21Tv20 ...

tvblogit : Ascolti tv martedì 20 agosto 2019 - FabioTraversa : RT @MarceloWalker: Ascolti #tv di martedì 20 agosto 2019: #MaratonaMentana segna su La7 il 9.23%, in access prime time record per In Onda… - mistermeo : RT @Affaritaliani: Rai1 vola con la diretta, Telese e Parenzo sbancano -