Nadia Toffa | l' ultimo messaggio su Facebook | «Ho dolore ovunque» Ma non è vero

Diaco ricorda Nadia Toffa e si commuove : "Le chiedo scusa - non ho capito il suo grido di dolore" : Il conduttore di 'Io e Te' condivide con il pubblico alcune delle sue conversazioni con la giornalista scomparsa e condanna...

“Ho dolore ovunque”. Nadia Toffa - altra sciacallata : la scoperta sul suo ‘ultimo post’ : Gli sciacalli non si fermano nemmeno davanti alla tristezza, davanti alla commozione, davanti alla morte di Nadia Toffa. Anzi continuano, imperversano, in quello che ormai è un vero e proprio gioco criminale. Tra le tantissime ricerche che si stanno facendo su Google in questi giorni, ovviamente c’è quella relativa all’ultimo messaggio su Facebook della conduttrice. Ecco allora che sul web ha iniziato a circolare un lungo messaggio. Lo avrebbe ...

Giulio Golia - gli chiedono un selfie al funerale di Nadia Toffa : la sua risposta : Un netto, educato ma fermo, rifiuto. Così Giulio Golia, storico inviato de Le iene che negli ultimi anni ha anche fatto capolino in conduzione, ha risposto a una signora che gli ha chiesto di fare una foto insieme fuori dalla chiesa dove è stato celebrato il funerale di Nadia Toffa, la presentatrice e inviata dello show di Italia Uno appena scomparsa dopo una battaglia di quasi due anni con un tumore. Golia ha fatto capire alla donna che gli ...

Pierluigi Diaco : "Chiedo scusa a Nadia Toffa per non aver capito che quel suo grido di dolore era un modo per abbracciare la vita" : “In questi giorni oltre alle parole di sincero cordoglio, sui social e sui media si è svolto un insopportabile, incivile e gratuito dibattito sull’opportunità di vivere pubblicamente il dolore”. Con queste parole Pierluigi Diaco, conduttore di Io e Te ha voluto aprire il ricordo di Nadia Toffa.“Noi riteniamo che non sia giusto esprimere giudizi e dare pagelle su come affrontare la sofferenza”, ha detto ...

Nadia Toffa - i cori e gli striscioni dei tifosi del Taranto per omaggiare la Guerriera (VIDEO) : Durante la partita di calcio tra Taranto e Fasano un blackout ha spento all'improvviso le luci dello stadio interrompendo la partita; è proprio a questo punto che i tifosi hanno iniziato a intonare cori per omaggiare Nadia Toffa, la conduttrice e inviata de Le Iene, recentemente scomparsa a soli 40 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro.Un coro da brividi (video in apertura di post) per ricordare chi, attraverso inchieste e servizi, ...

Nadia Toffa - Ilary Blasi sotto accusa a causa della sua scelta : Ilary Blasi è stata travolta dalle polemiche a pochi giorni dalla morte di Nadia Toffa. I follower di Instagram infatti non le hanno perdonato la scelta di non partecipare al funerale della conduttrice delle Iene. La moglie di Totti infatti ha condotto per diversi anni il programma e conosceva molto bene Nadia. Nel giorno della sua morte Ilary le ha dedicato un post dolcissimo, raccontando in poche righe un legame molto forte. “Tanti ...

Ilary Blasi insultata : "Vergognati - invece di andare ai funerali di Nadia Toffa pensi alle foto al mare" : "Potevi anche evitare di postare foto al mare mentre si celebravano le esequie di Nadia Toffa". Ilary Blasi è stata travolta dalle critiche per aver postato sul suo profilo Instagram una serie di scatti in spiaggia dopo la morte della Toffa. "Con tanti soldi che hai potevi prendere un aereo per dare

Pierluigi Diaco ricorda Nadia Toffa e piange in diretta : “Scusami per non aver capito il tuo grido di dolore” : Lo aveva già fatto nei giorni scorsi ma anche nella puntata di oggi di “Io e Te” Pierluigi Diaco ha voluto tornare a parlare della morte di Nadia Toffa, la conduttrice delle Iene scomparsa il 13 agosto scorso dopo una lunga battaglia contro il cancro. Nel farlo però, il conduttore si è visibilmente commosso e non è riuscito a trattenere le lacrime. “Nel corso di questi giorni mi è capitato di leggere delle riflessioni molto ...

