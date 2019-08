Simon Gautier | dalla telefonata al ritrovamento | ecco cosa è successo

Escursionista francese morto nel Cilento : il 118 lucano cercò Simon Gautier dopo meno di due ore [GALLERY] : Continuano le indagini per capire le dinamiche e le tempistiche che hanno portato alla morte di Simon Gautier, Escursionista francese deceduto nel Cilento dopo essere precipitato in un dirupo. L’ambulanza del 118 Basilicata è partita da Lagonegro (Potenza), verso la costa Tirrenica, un’ora e quaranta minuti dopo il primo contatto con Simon Gautier: lo ha spiegato all’ANSA il direttore delle postazioni del 118 Basilicata, ...

Cilento - recuperato il corpo di Simon Gautier : era uscito dal percorso segnato (VIDEO) : Simon Gautier è morto. Il corpo senza vita dell'escursionista francese è stato ritrovato in fondo a una scarpata 9 giorni dopo la sua richiesta di aiuto. Il cadavere è stato individuato dai soccorritori nella località di Ciolandrea, nel comune di San Giovanni A Piro in provincia di Salerno. Ricordiamo che il 27enne è stato avvistato alla stazione di Policastro Bussentino l'8 agosto, dopo le ore 16:00. La mattina del giorno dopo, lo studente ha ...

Simon Gautier - trovato morto il turista francese : cosa è successo : Simon Gautier, trovato morto il turista francese: cosa è successo Dalla telefonata al 118 al ritrovamento del corpo: si è conclusa tragicamente la vicenda della scomparsa del 27enne, avvenuta il 9 agosto. Ma è polemica su presunti ritardi nelle ricerche: aperta un'indagine. Il giovane sarebbe morto poco dopo aver dato ...

Recuperato corpo turista francese Simon Gautier disperso in cilento : E' stato Recuperato il corpo di Simon Gautier, il 27enne giovane escursionista francese disperso dal 9 agosto scorso nel cilento.

Simon Gautier trovato morto - cosa è successo : Simon Gautier trovato morto, cosa è successo Dalla telefonata al 118 al ritrovamento del corpo: si è conclusa tragicamente la vicenda della scomparsa del 27enne, avvenuta il 9 agosto. Ma è polemica su presunti ritardi nelle ricerche: aperta un'indagine. Il giovane sarebbe morto poco dopo aver dato ...

Simone Gautier - l'escursionista francese morto 40 minuti dopo l'sos per emorragia causata dalle fratture : Simone Gautier, l'escursionista francese trovato morto nel Cilento, sarebbe deceduto poco dopo la sua richiesta di aiuto al 118. Secondo alcune indiscrezioni, da un primo esame la frattura a una gamba ha causato una emorragia letale. Il giovane ventisettenne sarebbe quindi morto circa 40/45 minuti d

Simon Gautier - una morte per me dolorosa. L’ho immaginato solo e assalito dalla paura : La morte di Simon Gautier, l’escursionista francese disperso nel Cilento, mi ha addolorato moltissimo. Non so perché, ma da quando ho letto della sua scomparsa, ho seguito le notizie successive con la speranza nel cuore, fino purtroppo ad apprendere quella tragica della morte. Me lo ero immaginato da solo, probabilmente senza riferimenti, lontano da un centro abitato, quasi certamente assalito dalla paura. E’ una situazione che mi è capitato di ...

Simon Gautier - i magistrati indagano sui soccorsi all’escursionista. Ma il ragazzo sarebbe morto un’ora dopo la chiamata al 118 : La disperazione della famiglia di Simon Gautier, la rabbia degli amici per una “morte assurda” e i dubbi sulla tempestività dei soccorsi. Saranno due inchieste aperte dalle procure di Vallo della Lucania e di Lagonegro ad accertare se è stato fatto tutto il possibile per salvare il 27enne francese, da due anni in Italia per un dottorato in storia dell’arte. Specie nei minuti (e nelle ore) successivi alla telefonata del 9 ...

Cilento : Simon Gautier è morto poco dopo avere chiesto aiuto : Simon Gautier, il turista francese scomparso lo scorso 9 agosto e il cui corpo è stato ritrovato ieri senza vita in un dirupo del Cilento, è morto subito dopo essere precipitato e avere chiesto aiuto: il 27enne è riuscito a dare l’allarme ai carabinieri ma, secondo una prima ricostruzione, anche in seguito all’esame esterno della salma, in poco tempo, 40/45 minuti, sarebbe morto. A causare il decesso – anche se si attende ...

Simon Gautier è morto : ritrovato il corpo in un burrone - “ritardi nei soccorsi” : Simon Gautier è morto: ritrovato il corpo in un burrone, “ritardi nei soccorsi” ritrovato il corpo esanime del giovane escursionista francese Simon Gautier: era scomparso il 9 agosto mentre si trovava in Cilento. Non si esclude che si siano verificati di errori che hanno ritardato le ricerche. Simon Gautier: la telefonata dopo un incidente Simone Gautier era arrivato giovedì 8 agosto a Scario, la frazione più grande di San ...

Simon Gautier morto - il suo corpo ritrovato in fondo a un burrone. L’amica : «Speravamo fosse vivo» : Simon Gautier è morto. Il turista francese disperso nel Cilento da 9 giorni, da quel 9 agosto in cui telefonò al 118 per chiedere aiuto (qui la trascrizione della drammatica telefonata), è stato trovato senza vita in fondo ad un burrone. Il cadavere di Simon, precipitato da un sentiero, era difficile da individuare: decisiva è stata la scoperta di uno zaino attraverso le immagini di un drone. I soccorritori si sono calati in basso dopo aver ...

Simon Gautier - dalla telefonata al ritrovamento : ecco cosa è successo : Trovato morto lo studente francese disperso dall’8 agosto in Cilento. Ora l’autopsia dovrà dire se è deceduto subito o se ha resistito per giorni

Simon Gautier - il presidente del 118 : «Si poteva salvare - ma non potevamo geolocalizzarlo. Ecco perché» : La morte di Simon Gautier poteva essere evitata, se il 118 fosse riuscito a geolocalizzare la sua telefonata in cui chiedeva aiuto dopo essersi rotto le gambe. La denuncia arriva proprio...

Salerno : recuperato il corpo di Simon Gautier - autopsia all’ospedale di Sapri : recuperato il corpo di Simon Gautier, l’escursionista francese 27enne disperso per 9 giorni e ritrovato morto, a seguito di una caduta in un dirupo. La Procura della Repubblica di Vallo della Lucania ha disposto che sulla salma verrà effettuata l’autopsia all’obitorio dell’ospedale di Sapri (Salerno). Il Comune di San Giovanni a Piro (Salerno), nel cui territorio è stato rinvenuto il corpo, ha proclamato il lutto ...