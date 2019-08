Repubblica | Dybala-Icardi-Milik Ora tutti mettono fretta a tutti

Repubblica : Conte preme su Marotta. Vuole Dybala all’Inter : Dzeko ha rinnovato con la Roma e Conte , che lo aspettava da più di un mese, si trova di nuovo con una punta in meno. L’allenatore dell’Inter allora va alla carica, scrive Repubblica . Avrebbe chiesto a Marotta di forzare i tempi con la Juve, cioè di convincere Dybala a vestire la maglia nerazzurra. E quindi di lavorare ad uno scambio con Icardi. Le cose, però, non sono così semplici. Dybala ha ancora grosse perplessità ...

Inter - l'indiscrezione di Repubblica : 'Marotta avrebbe incontrato l'ex agente di Dybala' : Sono ore di calciomercato molto calde con la trattativa che vede coinvolte Inter, Juventus e Manchester United. I nerazzurri sembravano avanti per Romelu Lukaku, ma negli ultimi giorni si sono inseriti i bianconeri, che avrebbero già trovato l'intesa con i Red Devils per uno scambio che vedrebbe in Inghilterra il fantasista argentino, Paulo Dybala. La Joya, però, non sembra orientato da accettare il trasferimento e questo rischia di far saltare ...