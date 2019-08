Chiara Ferragni in spiaggia con Leone | i follower notano un dettaglio e scoppia una

Chiara - Valentina e Francesca Ferragni unite contro il body shaming : Le sorelle Ferragni a IbizaLe sorelle Ferragni a IbizaLe sorelle Ferragni a IbizaLe sorelle Ferragni a IbizaLe sorelle Ferragni a IbizaLe sorelle Ferragni a IbizaLe sorelle Ferragni a IbizaLa reunion delle sorelle Ferragni va in scena a Ibiza. Valentina, 26 anni, e Francesca, 29, hanno raggiunto la maggiore Chiara, 32, sull’isola da quasi un mese, per finire le vacanze tutte insieme. Così eccole in posa sui loro profili social – ...

Leone - che ha cambiato così la vita di Chiara Ferragni e Fedez : Chiara Ferragni, Fedez e LeoneChiara Ferragni, Fedez e LeoneChiara Ferragni, Fedez e LeoneChiara Ferragni, Fedez e LeoneChiara Ferragni, Fedez e LeoneChiara Ferragni, Fedez e LeoneChiara Ferragni, Fedez e LeoneChiara Ferragni, Fedez e LeoneChiara Ferragni, Fedez e LeoneChiara Ferragni, Fedez e LeoneChiara Ferragni, Fedez e LeoneChiara Ferragni, Fedez e LeoneChiara Ferragni, Fedez e LeoneChiara Ferragni, Fedez e LeoneChiara Ferragni, Fedez e ...

Valentina e Francesca Ferragni insultate sui social : l’indignazione di Chiara : Chiara Ferragni indignata: le sorelle Valentina e Francesca pesantemente insultate Non passa giorno che Chiara Ferragni non pubblichi foto sul suo profilo Instagram ufficiale e non passa giorno senza ricevere insulti. Questa volta, però, sotto attacco non è stata l’influencer italiana più famosa del mondo o suo marito Fedez, bensì le sorelle Valentina Ferragni e […] L'articolo Valentina e Francesca Ferragni insultate sui social: ...

Fedez e Chiara Ferragni - insulti pesanti a Leone su Instagram : la reazione : Fedez e Chiara Ferragni difendono il figlio Leone dopo gli insulti su Instagram. In questi giorni il primogenito dei Ferragnez è finito nel mirino degli haters. Il piccolo Leone ha solamente un anno e mezzo, ma è già una star dei social. Ogni giorno infatti i suoi genitori condividono sulle Stories di Instagram scatti e video che raccontano la vita del piccolo, fra giochi, sorrisi e tanta tenerezza. Leo, come lo chiama teneramente la sua mamma, ...

Chiara Ferragni difende le sorelle dagli haters : Insultare loro è peggio che insultare me : Le vacanze di Chiara Ferragni continuano insieme a Fedez, il piccolo Leone, gli amici e le sorelle Valentina e Francesca. Sono proprio loro, però, ad essere finite nel mirino degli haters che le hanno accusate di sfoggiare una forma fisica poco avvenente. È bastata una foto in barca che ritrae le sorelle Ferragni in costume a scatenare l'invidia degli ‘odiatori da tastiera’, sempre pronti a trovare il difetto che possa scatenare una ...

Chiara Ferragni - le sorelle Valentina e Francesca attaccate per la foto : «Siete tozze e cicce» : Chiara Ferragni insieme alle sorelle in barca a Ibiza per le vacanze. Valentina e Francesca Ferragni, le sorelle minori di Chiara, hanno raggiunto la famiglia a Ibiza per trasccorere tutti insieme le...

Chiara Ferragni e Ferragosto in barca con la sorella - Fedez - gli amici e una paella gigante : Ferragosto in famiglia per Chiara Ferragni che dopo aver passato le vacanze a Ibiza con degli amici, si è ricongiunta alla sorella Valentina. Chiara ha mostrato una storia in cui si trova in barca insieme ai suoi amici, a Fedez e il suo bimbo e alla sorellina. Tutti insieme augurano una buona festività ai followers con tanto di paella gigante sotto il naso. Il gruppo di vacanzieri ha infatti deciso di trascorrere la festività estiva in barca, ...

Chiara Ferragni e il vestito "sbagliato". I fan in rivolta : «Cattivo gusto - ma che ti sei messa?!» : Un vestito poco apprezzato e i fan si scatenano contro Chiara Ferragni. Chiara sta trascorrendo delle lunghe vacanze assieme al marito Fedez e al figlio Leone e come fa spesso ha postato uno scatto...

Chiara Ferragni scandalizza con un look provocante : Ma non ti vergogni : Una foto in apparenza normale di Chiara Ferragni ha scatenato i social per il look dell'influencer, sicuramente audace ma non certo volgare, che ha scelto di indossare un crop top di tendenza. Le loro vacanze a Ibiza sono accuratamente documentate sui loro profili social e su quelli dei loro amici, che tra storie e post non mancano di condividere il loro divertimento.\\ Chiara Ferragni e Fedez sono spesso immortalati in compagnia del piccolo ...

Chiara Ferragni e Fedez - conto salato dopo la serata a Ibizia. L’influencer commenta : “E non c’era neanche la mia acqua” : Si sa, il momento del conto da pagare è sempre cruciale e può riservare sorprese. Ne sanno qualcosa Chiara Ferragni e Fedez, immortalati con le facce tra il perplesso e l’affranto mentre guardano lo scontrino appena presentatogli dal locale in cui hanno passato la serata assieme agli amici. La coppia si trova infatti in vacanza ad Ibiza con il piccolo Leone e molti volti noti dei social, tra cui lo youtuber Luis-Sal, e, tra gite in barca e ...

Chiara Ferragni organizza Capodanno e Fedez la prende in giro su Instagram : «Anche le vostre mogli lo stanno già organizzando?» : Fedez disperato per le decisioni della moglie. In un video ironico su Instagram il rapper parla del fatto che Chiara Ferragni sta già pensando alle prossime vacanze e a pochi giorni dalla fine...