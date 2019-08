Basket | drammatico annuncio di coach Blatt | “Ho la sclerosi multipla”

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 19 agosto 2019) Shock nel mondo del, Daviddell’Olympiacos, rivela: “Sono malato, ho lamultipla”. L’allenatore 60enne, che in carriera ha guidato anche la Benetton Treviso, spiega attraverso il sito ufficiale del club del Pireo: “A volte la vita ti getta addosso cose a cui non riesci a dare una spiegazione, che non hanno logica. In quei momenti capisci di dover fare delle scelte che mettono alla prova il tuo carattere”. “Alcuni mesi fa mi è stata diagnosticata lamultipla primariamente progressiva (SMPP). E’ una malattia che ha molte forme e si manifesta in modi diversi da persona a persona.” “È una malattia del sistema immunitario che può modificare e fa cambiare in molti modi la qualità della vita e la capacità di svolgere anche le funzioni più elementari in modi che sono sempre sembrati ...

