Giancarlo Giorgetti non sente da giorni Salvini | ma Forza Italia sì | retroscena | si

Giancarlo Giorgetti "uomo chiave". Il Financial Times : "Governo Salvini con lui all'Economia" : La chiave è Giancarlo Giorgetti. I mercati internazionali digerirebbero senza problemi un "pericolosissimo" governo di Lega e centrodestra con l'attuale sottosegretario promosso a ministro dell'Economia. A sostenerlo non sono fonti Salviniane, ma il prestigioso Financial Times. Leggi anche: "Mi gio

Giancarlo Giorgetti si sfoga : "Da mesi chiedevo la crisi - quando ho detto di non farla l'ha annunciata" : Pare che alcuni piddini abbiano intercettato uno sfogo di Giancarlo Giorgetti contro Matteo Salvini e la sua ultima mossa sulla crsi di governo. "Per mesi gli ho detto 'stacca stacca'. E quando gli ho detto di non farlo, lui ha annunciato la crisi. Ma andasse...", avrebbe detto il sottosegretario le

Giancarlo Giorgetti - nuova bomba : "Voto o governo elettorale per congelare l'Iva". Inizia un'altra partita : Elezioni a fine ottobre o un governo elettorale per congelare l'Iva: è l'auspicio del sottosegretario leghista alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, che in un'intervista a Repubblica spiega di ritenere che "possa ancora che possa prevalere il buon senso e che ci siano le condizioni per

Giancarlo Giorgetti - bordata a Salvini : "La crisi sua responsabilità personale - se l'avesse fatta prima..." : "responsabilità personale di Matteo Salvini". Ai microfoni di Fatto, Fanpage e Repubblica.it, Giancarlo Giorgetti risponde così, duro, alle domande sui tempi della crisi. "Sono le decisioni di un capo, e un capo sempre decide lui da solo e alla fine sono responsabilità personali". Leggi anche: "Così

La Riforma dello Sport approvata dal Senato - Giancarlo Giorgetti : “Decreti chiariranno le perplessità del CIO” : Il Senato ha approvato in via definitiva con 154 voti favorevoli, 54 contrari e 52 astenuti il disegno di legge che attribuisce al governo la delega a intervenire su materie di Sport, nel quale è compreso anche il discusso riordino del CONI e della disciplina di settore. Dopo la lettera ricevuta in mattinata dal Presidente Giovanni Malagò da parte del CIO, nella quale si segnalava come alcuni punti della Riforma intaccassero l’autonomia ...

Matteo Salvini - Giancarlo Giorgetti vicino alle dimissioni se il decreto Sicurezza bis viene bocciato : Per Matteo Salvini si avvicina sempre più il momento della decisione: chiudere o no con il "governo del cambiamento". La data da segnare è il 6 di agosto. Quel giorno, in Senato, concluderà il suo iter il decreto Sicurezza bis, uno dei provvedimenti cruciali del ministro. Ed è lì che il governo risc

Matteo Salvini - voci sulla discussione con Giancarlo Giorgetti : sottosegretario verso l'addio? : Il momento, nonostante il consenso alle stelle, per Matteo Salvini e la Lega è difficile, spinoso, complesso. A tranquillizzare il leader, i sondaggi, grazie ai quali ha tirato un sospiro di sollievo. Cifre che gli permettono di accarezzare l'idea di arrivaare a governare da solo, la sua grande ambi

Giancarlo Giorgetti - retroscena tra Lega e Vaticano : "Un passo indietro ora - due passi avanti a settembre" : Un sibillino retroscena su Giancarlo Giorgetti. Il sottosegretario della Lega, che secondo il Corriere della Sera sarebbe prossimo ad abbandonare ogni incarico di governo, avrebbe fatto "un passo indietro" (la rinuncia a ogni ambizione (peraltro scarsa) di diventare commissario europeo "per farne du

Giancarlo Giorgetti silurato dal M5s - e lui silura Luigi Di Maio. Retroscena : "Se ne va dal governo" : Il silurato silura il governo. Per Giancarlo Giorgetti le porte per la Commissione Ue si sono chiuse a inizio settimana, quando Lega e M5s hanno rotto sull'appoggio alla presidente Ursula Von der Leyen. Un disastro politico che il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ha pagato a caro prezzo

Giancarlo Giorgetti al Quirinale rinuncia all'Europa : crisi di governo - ore contate : Il fatto che il governo sia agli sgoccioli lo conferma anche la mossa di Giancarlo Giorgetti. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, infatti, ha avuto un colloquio di circa 20 minuti con Sergio Mattarella, nel corso del quale ha spiegato al Capo dello Stato le ragioni per le quali ha rinu

Vittorio Feltri spegne le voci su Giancarlo Giorgetti : "Resta qui - senza di lui Salvini si azzopperebbe" : Vittorio Feltri scatenato a L'Aria che tira. Si parla del sottosegretario leghista Giancarlo Giorgetti e del suo ipotetico ruolo di commissario in Europa. Un ruolo che, soprattutto dopo l'ennesima rottura tra Lega e M5s sul voto a Ursula von der Leyen, sembra sempre più lontano. Svanito insomma, sfu

Giancarlo Giorgetti lascia il governo. "Sta già studiando per superare il test della Commissione Ue" : Giancarlo Giorgetti è oramai "rassegnato" all'idea di essere il candidato italiano alla Commissione europea. Da uomo d'onore e fedele al Carroccio non può proprio dire di no a Matteo Salvini, che da tanto lo corteggia. E così il sottosegretario ha ceduto e "ha già iniziato a studiare" per poter "sup

Giancarlo Giorgetti e Gianmarco Centinaio - derby leghista in Europa per la vicepresidenza : "Alle condizioni date abbiamo ottenuto il massimo". Con queste parole Giuseppe Conte ha accolto il giro di nomine ai nuovi vertici della Ue. "Avremo il portafoglio più strategico nell'interesse dei cittadini italiani: la Concorrenza. C'è un accordo di massima con i vicepremier", anticipa il presiden

Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti - gelo e sospetti : "Nella Lega c'è chi dice che l'uscita sui minibot..." : Il retroscena del Messaggero su Matteo Salvini parla di "gelo". Quello del Corriere della Sera di "sospetti dentro la Lega". Di sicuro l'uscita di Giancarlo Giorgetti sui mini-Bot, una clamorosa stroncatura delle ipotesi portate avanti dagli economisti del Carroccio (cioè il suo partito) Claudio Bor