Delfino trovato morto sugli scogli a Ostia

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 18 agosto 2019) Andrea Pegoraro È meglio non toccarli per evitare il rischio di epidemia, come sottolineato dalla onlus Oceanomare Delphis Dopo i tre delfini trovati morti una settimana fa a Viareggio e in Versilia, oggi un altro esemplare ha perso la vita aed è stato rinvenuto su unaera tra il porto e Fiumara Grande. La notizia è stata riportata da Il Messaggero. La onlus Oceanomare Delphis, che dal 2011 cura il progetto dei Delfini Capitolini, ha sottolineato l’importanza di non toccare l’animale e nemmeno di avvicinarsi perché c’è il rischio di epidemia. A questo proposito gli istituti zooprofilattici di Lazio Toscana si metteranno al lavoro per comprendere quale sia stata la causa della morte del mammifero. La onlus ha fatto sapere che uno dei fattori principali del decesso potrebbe essere il morbillivirus, così come è stato per i delfini morti in Toscana. La segnalazione ...

Agenzia_Ansa : Trovato morto un #delfino sulla scogliera ad #Ostia. L'invito a non toccarlo, si teme possa essere il morbillo - repubblica : Ostia, delfino trovato morto sugli scogli. Gli esperti: 'Non toccatelo, potrebbe essere portatore di patogeni trasm… - fattoquotidiano : Ostia, delfino trovato morto su una scogliera: forse colpito da morbillovirus. Esperti: “Non avvicinatevi” -