Chelsea | la vittoria ancora non arriva | successo rimandato | solo pari contro il Leicester

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 18 agosto 2019), niente. Nonilper i blues di Lampard dopo l’esordio shockil Manchester United (sconfitta per 4-0) e la disfatta ai rigoriil Liverpool in Supercoppa Europea. ‘’ 1-1il. E dire che la partita si era messa subito bene, con il gol di Mount al 7′. L’intervallo si chiude con il vantaggio ma a ridosso dell’ora di giocoilospite con Ndidi. Il risultato non cambierà più, ilsale a quota 2 in classifica. Il programma completo. In alto la FOTOGALLERY del match. RISULTATI 2^ GIORNATA SABATO Arsenal – Burnley 2-1 Aston Villa – Bournemouth 1-2 Brighton – West Ham 1-1 Everton – Watford 1-0 Norwich City – Newcastle 3-1 Southampton – Liverpool 1-2 Manchester City – Tottenham 2-2 DOMENICA Sheffield Utd – Crystal Palace 1-0...

FOXSportsIT : Il Chelsea di Lampard non si sblocca, storica vittoria dello Sheffield United. ?? - SantoDario : RT @SkySport: ? Niente vittoria per #Lampard ?? Nel suo ritorno a Stamford Bridge #SkyPremier #PL #Premier #SkySport #CHELEI #ChelseaLeicest… - SkySport : ? Niente vittoria per #Lampard ?? Nel suo ritorno a Stamford Bridge #SkyPremier #PL #Premier #SkySport #CHELEI… -