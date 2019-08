Il cast di The Sinner 3 si arricchisce di tre new entry | le novità sulla nuova stagione

The Words film stasera in tv 16 agosto : cast - trama - streaming : The Words è il film stasera in tv venerdì 16 agosto 2019 in onda in seconda serata su Rai 2. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV The Words film stasera in tv: cast La regia è di Brian Klugman e Lee Sternthal. Il cast è composto da Dennis Quaid, Jeremy Irons, Bradley Cooper, Zoe Saldana, Olivia Wilde, Ron Rifkin, John Hannah, J. K. Simmons, Michael McKean, Ben ...

The Nevers - nuovi ingressi nel cast della serie di Joss Whedon per HBO – Notizie serie tv : The Nevers, annunciati altri nomi nel cast della serie scritta e diretta da Joss Whedon per HBO. – Notizie serie tv Arriva un’altra lunga lista di nomi che vanno a completare il cast di The Nevers, la serie HBO scritta da Joss Whedon, Jane Espenson e Doug Petrie e diretta da Whedon. A differenza della prima lista (che trovate qui), questa è composta nomi pressoché sconosciuti ai più. Si tratta di Kiran Sonia Sawar, Elizabeth ...

Adults in the Room : trama e cast del film di Costa-Gavras | Venezia 76 : Adults in the Room è il film tratto dal romanzo omonimo scritto dal celebre economista greco Yanis Varoufakis. Potremo assistere all’anteprima mondiale della pellicola il 31 agosto a Venezia 76, in occasione della premiazione di Costa-Gavras, il regista che ha guidato il progetto. Il film rientra inoltre nella categoria Fuori Concorso ed è un racconto politico che fonda le sue radici su una tragedia che coinvolge la popolazione greca. La ...

The Terror : Infamy - la seconda stagione trama - cast e curiosità : La prima stagione della serie antologica The Terror era stata una delle grandi sorprese del 2018, ora arriva la seconda stagione della serie antologica – The Terror: Infamy – che ha con la precedente run un tenue legame. Anche in questo caso si racconta un fatto realmente avvenuto ma trascurato e anche in questo caso la realtà sembra incrinarsi davanti ad un orrore strisciante e sovrannaturale. The Terror: Infamy è disponibile con le ...

The Crown 3 : anticipazioni - nuovo cast e trailer : The Crown 3 racconta i difficili anni Settanta dell’Inghilterra attraverso gli occhi della Regina Elisabetta II ma per farlo si affida ad un profondo rinnovamento nel cast: nella serie a disposizione su Netflix dal 17 novembre sono tante le new entry. Il primo trailer della nuova stagione The Crown 3, il nuovo cast e anticipazioni sulla trama Avevamo lasciato la Regina Elisabetta II nel 1964 e con il volto di Claire Foy, mentre al suo ...

The Contractor Rischio Supremo film stasera in tv 9 agosto : cast - trama - streaming : The Contractor Rischio Supremo va in onda stasera in tv venerdì 9 agosto 2019 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV The Contractor Rischio Supremo film stasera in tv: cast La regia è di Josef Rusnak. Il cast è composto da Charles Dance, Wesley Snipes, Gemma Jones, Lena Headey, Eliza Bennett, Ralph Brown, Iain ...

The Politician su Netflix a settembre : trama - cast e foto della comedy di Ryan Murphy : Annunciato quest'anno come una delle grandi novità della prossima stagione, l'arrivo di The Politician su Netflix ha ora anche una data ufficiale: la serie del prolifico sceneggiatore, produttore e showrunner Ryan Murphy debutta sulla piattaforma streaming il 27 settembre. La sinossi della serie racconta le premesse di questa comedy che si sviluppa intorno al personaggio del giovane Hobart, studente deciso ad intraprendere la carriera ...

The Politician - cast - trama e prime immagini della nuova serie in streaming : Diventare presidente degli Stati Uniti con questo obiettivo Payton Hobart interpretato magnificamente da Ben Platt deve superare le prime prove nella sua carriera a cominciare da quelle dell’ambiente politico della sua scuola: con questa premessa si apre The Politician la nuova serie creata da Ryan Murphy (insieme a Brad Falchuk, Ian Brennan) e disponibile su Netflix da venerdì 27 settembre. La piattaforma di streaming ha diffuso le prime ...

THE FIX : cast - anticipazioni e trama del nuovo telefilm di Canale 5 : Canale 5 si tinge di giallo e noir con il legal drama ABC The Fix, ideato da Marcia Clark (nota per essere stata negli anni ’90 il procuratore del caso O.J. Simpson). Il telefilm andrà in onda nella prima serata di mercoledì 7 agosto, per poi passare dalla settimana successiva alla serata del lunedì. Ma vediamo nel dettaglio di cosa parla la nuova serie. Dopo aver perso un caso di omicidio contro la stella del cinema Sevvy Johnson (Adewale ...

THE FIX/ Anticipazioni 7 agosto 2019 : la star di The Mentalist guida il cast : The Fix, Anticipazioni del 7 agosto 2019, in prima Tv su Canale 5. Maya scopre che Sevvy potrebbe aver ucciso ancora, ma il killer la precede.

Mother’s day : trama - cast e curiosità del film con Jennifer Aniston e Julia Roberts : Jennifer Aniston, Kate Hudson, Julia Roberts (recentemente sbarcata su Instagram) e Jason Sudeikis sono i protagonisti, lunedì 5 agosto alle 21.25 su Rai1, di una serie di storie intrecciate che esaltano il legame materno spesso conflittuale ma sempre fortissimo. Mother’s day trama e cast Nella settimana prima della festa della mamma, scopriamo le vite di un gruppo di donne forti, amorevoli e imperfette: da quella divorziata che deve fare ...

Cosa resterà di Orange Is the New Black? Le riflessioni del cast sul lascito della serie e i suoi numeri da record : Orange Is the New Black termina con una settima stagione a base di lacrime e tenerezza, ma l'impronta del suo passaggio rimarrà visibile ancora a lungo. Le detenute di Litchfield, infatti, riportano all'attenzione degli spettatori una lunga serie di temi di scottante attualità, non soltanto per gli Stati Uniti ma per tutto il mondo occidentale. Dal sovrappopolamento delle carceri alle difficili condizioni di vita dei detenuti, dalle ...

Nico Tortorella nel cast dello spin off di The Walking Dead : quale sarà il suo ruolo? : Si stanno via via definendo i dettagli del nuovo spin off di The Walking Dead in onda nel 2020 e incentrata su una nuova generazione di superstiti, coloro che non hanno avuto modo di conoscere il mondo senza vaganti. Secondo quanto riporta Deadline sembra che al cast della serie si unirà la giovane star Nico Tortorella con un ruolo da protagonista e, in particolare, in quelli di Felix che viene descritto come "un uomo d'onore che rispetta ...

