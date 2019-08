Reggio Emilia | forza cassaforte dei genitori e spende tutto in escort

Reggio Emilia - barista 24enne uccisa : diffusa la foto del presunto assassino : È stata diffusa la foto di Boukssid Hicham, l’uomo che gli inquirenti considerano di Hi Zhou, barista di Reggio Emilia. Si tratta di un 34enne di origini marocchine e senza fissa dimora, che ha fatto perdere le sue tracce dopo l’omicidio e che è stato identificato il 9 agosto. La polizia, in accordo con la procura, ha deciso di diffondere la foto del ricercato e un ordine di cattura è stato diramato in tutta Italia e ai posti di frontiera. ...

Reggio Emilia - c'è un ricercato per l'omicidio della giovane barista : Diramato un ordine di cattura in tutta Italia per Boukssid Hicham, un nordafricano di 34 anni senza fissa dimora. Il capo della Squadra mobile: "Sarà difficile prenderlo, ma ci impegneremo per dare giustizia alla famiglia della ragazza"

Reggio Emilia - barista 24enne uccisa a coltellate. Caccia aperta all’assassino : è un senza fissa dimora di 34 anni : Un 34enne, senza fissa dimora, di origine marocchina. E’ stato individuato ma è ancora in fuga l’assassino di Hi Zhou, la barista cinese 24enne che ieri pomeriggio, intorno alle 18, è stata uccisa a coltellate in via XX settembre a Reggio Emilia. La questura ha diramato un ordine di cattura in tutta Italia e inoltrato la segnalazione alle frontiere. L’ultimo avvistamento del fuggitivo, grazie alle telecamere di videosorveglianza, è ...

Omicidio Reggio Emilia : il killer è entrato nel bar - ha accoltellato la 25enne ed è scappato : Hui Zhou, venticinquenne di origini cinese che da anni gestiva insieme alla madre il bar Moulin Rouge a Reggio Emilia, nel pomeriggio di ieri è stata uccisa a coltellate nel suo locale davanti ad alcuni clienti. Un uomo è entrato, l’ha colpita almeno 7 o 8 volte e poi è scappato. È caccia all’uomo.Continua a leggere

