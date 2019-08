Ipertensione e dieta | quali sono i cibi che fanno alzare la pressione?

Ipertensione - diabete e chili di troppo in gravidanza? La soluzione è la dieta Mediterranea : I chili di troppo in gravidanza non sono solo controindicati per la linea, ma sono anche dannosi per la salute. Una semplice dieta in stile mediterraneo è la migliore anche durante i nove mesi gestazione: non arriva riduce il rischio complessivo di complicanze materne e del bambino, ma è in grado di attenuare il temuto aumento di peso, oltre al rischio di diabete gestazionale. A sostenere la validità delle nostre abitudini a tavola sono gli ...