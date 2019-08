Il Segreto | trame spagnole | Fernando Mesia vittima della sua stessa bomba

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 15 agosto 2019) Un nuovo colpo di scena farà rimanere con il fiato sospeso il pubblicoserie televisiva iberica “Il” nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra. Nelle puntate trasmesse in Spagna questa settimana un’esplosione cambierà tutto: la vendetta dicontro tutti gli abitanti del quartiere sarà consumata. Il figlio del defunto Olmo dopo essere sfuggito alla trappola che Francisca Montenegro, Carmelo Leal e Severo Santacruz, avevano organizzato per lui, rapirà Maria portandola in un vecchio monastero pieno di dinamite.preciserà alla sua ex moglie che l’ordigno scoppierà quando la sua madrina, Raimundo, e tutti gli altri arriveranno per cercarla. La Castaneda attiverà il dispositivo non appenaentrerà nel monastero: l’edificio verrà completamente raso al suolo, e delnon ci sarà nessuna traccia, quando la madre di Esperanza verrà ritrovata sana ...

zazoomblog : Il Segreto trame inizio settembre: patto tra Mauricio e Francisca per far fuggire Fe - #Segreto #trame #inizio… - zazoomblog : Il Segreto trame settembre: la Perez costretta a dire addio al capomastro - #Segreto #trame #settembre: #Perez - BotPartigiano : ...anche grazie alle trame di #Bannon e alle basi Americane disseminate in #Italia. Non è un segreto che #Bannon è… -