Biathlon | Coppa del Mondo 2019-2020 | il calendario e le date della stagione Spiccano i

Calendario Coppa del Mondo Biathlon 2019-2020 : tutte le date della stagione. Il programma completo : Il Calendario della stagione 2019-2020 della Coppa del Mondo di biathlon conta nove tappe oltre ai Mondiali di Anterselva, che saranno anche l’unico passaggio del circuito maggiore sul suolo italiano. Come al solito l’apertura della stagione si terrà ad Oestersund, in Svezia, con le prime gare che si disputeranno il 30 novembre, mentre l’ultima tappa andrà in scena ad Oslo, in Norvegia, e si chiuderà il 22 marzo. Calendario ...