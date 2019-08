Andrea Iannone compie 30 anni | Giulia De Lellis gli organizza la festa

Fonte : tvzap.kataweb

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Il 9 agostoha spento 30 candeline e chiaramenteDeha pensato di fare le cose in grande per questo compleanno speciale. Innanzitutto una dedica social piena d’amore e di belle parole: “Io e lui abbiamo poche foto ma tanti momenti. Io e lui siamo così uguali che a volte quando mi parla sembra di ragionare da sola” scrive, “La prolunga della mia testa, delle mie braccia quando sono stanca e delle mie gambe se non riesco ad arrivare. Quella persona nel mondo che mi fa solo bene al cuore.. Ecco cosa siamo io e lui: bene … Ogni giorno fa innamorare di qualcosa: di un dettaglio, di un nuovo neo che scopro sul suo corpo, di un sorriso, di uno sguardo, una smorfia o una mania. Non smettere mai di stupirmi, buon compleanno amore mio!“. View this post on Instagram Io e lui abbiamo poche foto ma ...

