Formula 1 – Verstappen al veleno | che affondo a Lewis Hamilton | frecciatine pungenti

Formula 1 - Max Verstappen snobba Lewis Hamilton : l’olandese incorona Fernando Alonso : Il pilota olandese ha provato a stilare una classifica dei piloti più forti dell’ultima generazione, snobbando Lewis Hamilton E’ senza dubbio la stagione della consacrazione per Max Verstappen, riuscito finalmente a trovare quella continuità mancata negli ultimi anni. Due vittorie e una pole per l’olandese nella prima parte di questo Mondiale, un bottino niente male che gli permette di navigare in terza posizione nella ...

Formula 1 - Helmut Marko fa chiarezza sul futuro di Max Verstappen : “la clausola di uscita esiste - ma…” : Il consulente della Red Bull ha confermato l’esistenza della clausola di uscita nel contratto di Max Verstappen, sottolineando però come sia scaduta La Red Bull blinda Max Verstappen, soprattutto dopo la grande prima parte di stagione condita da due vittorie e una pole position, la prima in carriera arrivata a Budapest. Photo4/LaPresse La clausola di uscita presente nel contratto dell’olandese è infatti scaduta, dunque non può ...

Formula 1 - la Mercedes ammette l’interesse per Max Verstappen : Toto Wolff esce allo scoperto : Il team principal della Mercedes ha ammesso di seguire con attenzione l’olandese, sottolineando però di non averne ancora parlato con il padre La Mercedes è sulle tracce di Max Verstappen, il profilo del pilota olandese piace eccome a Toto Wolff, che ha ammesso di seguirne con attenzione la crescita. LaPresse/Photo4 Il team principal della scuderia di Brackley non ha voluto sbottonarsi, però dopo il Gp d’Ungheria ha comunque ...

Formula 1 – Alonso ‘accende’ la conferenza stampa in Ungheria - Vettel sarcastico con Verstappen : “potrebbe essere tuo padre” : Un tweet di complimenti di Alonso nei confronti di Verstappen e Hamilton scatena l’ilarità in conferenza stampa, dando vita ad un sorprendente siparietto che coinvolge anche Vettel Basta un tweet di complimenti di Fernando Alonso per accendere la conferenza stampa post Gp d’Ungheria, coinvolgendo nel divertente siparietto tutti e tre i piloti seduti davanti ai media. “Bravi Lewis e Max, avete spinto sempre al massimo. ...

Formula 1 - Gp di Budapest : davanti a tutti Lewis Hamilton seguito da Verstappen e Vettel : Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio d'Ungheria di Formula 1. Il pilota della Mercedes ha superato Max Verstappen, partito dalla pole position, a quattro giri dalla fine ed allunga così in classifica mondiale. Per il britannico si tratta del settimo trionfo all'Hungaroring e della 71/a vittoria in

Formula 1 : Verstappen s'inchina - in Ungheria vince Hamilton : Finisce con una nuova vittoria per le frecce d'argento la gara di Ungheria del Campionato di Formula 1, a trionfare con un sorpasso mozzafiato a tre giri dalla fine è il pilota inglese Luis Hamilton su Mercedes che riesce a mettere in atto con la sua squadra una strategia praticamente perfetta, beffando un battagliero e mai domo Max Verstappen su Redbull. Terzo e a podio il pilota Ferrari Sebastial Vettel, quarto il compagno di squadra Charles ...

Formula 1 – Hamilton ricorda Nicky Lauda - Verstappen deluso e Vettel duro : le parole a caldo dei protagonisti del Gp dell’Ungheria : Hamilton si aggiudica il Gp d’Ungheria: le parole a caldo dei primi tre classificati all’Hungaroring La vittoria più bella del’anno, oggi all’Hungaroring, per Lewis Hamilton. Il britannico della Mercedes si è preso di forza il Gp dell’Ungheria, lasciandosi alle spalle un ottimo Max Verstappen e Sebastian Vettel, che sul finale ha superato il suo compagno di squadra Charles Leclerc. Photo4/LaPresse Sorridente e ...

Formula 1 - Chris Horner esalta Verstappen e punge Gasly : “Pierre forse è stato promosso troppo presto” : Il team principal della Red Bull ha analizzato le qualifiche del Gp d’Ungheria, chiuse con la prima pole position in carriera di Verstappen Giornata da ricordare per Max Verstappen, l’olandese infatti è riuscito ad ottenere la prima pole position in carriera in Ungheria, precedendo le due Mercedes di Bottas e Hamilton. LaPresse Un risultato esaltante per la Red Bull, che pare ormai aver trovato la strada giusta per competere ad ...

Formula 1 – Simpatico siparietto in conferenza stampa - Hamilton punge Verstappen : “adesso dormirai male…” : Nel corso della conferenza stampa successiva alle qualifiche del Gp d’Ungheria, Verstappen e Hamilton hanno dato vita ad un Simpatico siparietto Una scena divertente, che ha strappato un sorriso a tutti i presenti nella sala stampa del circuito di Budapest. Protagonisti Max Verstappen e Lewis Hamilton, seduti uno accanto all’altro al tavolo della conferenza visto il primo posto dell’olandese e il terzo del britannico al ...

Griglia di partenza Formula 1/ Verstappen - pole Gp Ungheria! Ferrari dietro Mercedes : Griglia di partenza Formula 1: Verstappen, pole Gp Ungheria! La prima della sua carriera. Ferrari dietro Mercedes: la Rossa delude nelle qualifiche.

Max Verstappen - della Red Bull - partirà in pole position al Gran Premio di Ungheria di Formula 1 : Max Verstappen, della Red Bull, partirà in pole position al Gran Premio di Ungheria di Formula 1. Dietro di lui partiranno i due piloti Mercedes Valtteri Bottas e Lewis Hamilton, seguiti a loro volta dai piloti della Ferrari Charles Leclerc e

Formula 1 – Verstappen festeggia la sua prima pole - le Mercedes inseguono : la griglia di partenza del Gp d’Ungheria : Verstappen conquista la sua prima pole position al Gp d’Ungheria: la griglia di partenza della gara di domani all’Hungaroring Max Verstappen ha conquistato oggi la sua prima pole position in carriera, all’Hungaroring, piazzandosi davanti alle Mercedes di Bottas ed Hamilton. Rispettivamente quarta e quinta le Ferrari di Leclerc e Vettel, che hanno comunque regalato un finale di fuoco nelle qualifiche del Gp ...

Formula 1 – La felicità di Verstappen : “la gente finalmente smetterà di chiedermi quando farò la prima pole position” : Max Verstappen firma la prima pole position della sua carriera: il pilota Red Bull contento per il traguardo raggiunto e per non dover sentire più una domanda alquanto… odiosa finalmente! Dopo 93 tentativi, Max Verstappen ha firmato la prima pole position della sua carriera. Il pilota della Red Bull è risultato il più veloce al termine delle qualifiche del Gp d’Ungheria, piazzandosi davanti alle Mercedes di Bottas ed ...

Formula 1 – Charles Leclerc fa mea culpa : “errore in Q1 non ammissibile. Verstappen? Mi aspettavo la sua pole perchè…” : Charles Leclerc si rammarica per l’errore nel Q1 delle qualifiche del Gp d’Ungheria: il pilota Ferrari fa mea culpa e sottolinea le differenze con Verstappen in pole Quarto posto per Charles Leclerc al termine delle qualifiche del Gp d’Ungheria, dominate da uno straordinario Max Verstappen. La sessione di qualifiche del giovane pilota Ferrari è stata condizionata da un errore nel Q1 che lo ha fatto finire a muro, ...