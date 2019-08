Dalla Spagna | “Ariedo Braida pronto a lasciare il Barcellona”

Dalla Spagna - 'Don Balon' : Cristiano Ronaldo avrebbe invitato Isco a trasferirsi alla Juve : La Juventus è attesa Dalla tradizionale amichevole di Villar Perosa prevista mercoledì 14 agosto. Dopo la sconfitta contro l'Atletico Madrid, le parole di Sarri hanno evidenziato la necessità da parte dei bianconeri di alleggerire una rosa ricca di giocatori, con tanti esuberi che potrebbero a breve lasciare Torino. Sono tanti, infatti, quelli a rischio cessione: da Perin ai centrocampisti Khedira e Matuidi fino a Mandzukic, Higuain e Dybala. La ...

Calciomercato Juventus - piace Everton : Dalla Spagna - voci di interesse per Coutinho : Sono ore bollenti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero, infatti, starebbe lavorando per l'acquisto di Everton Soares, uno dei protagonisti dell'ultima Coppa America vinta dal Brasile. L'esterno offensivo classe 1996 è di proprietà del Gremio e ha attirato su di sé le attenzioni di alcuni dei migliori top club internazionali; tra questi ci sarebbe anche la Juventus. Anche il Milan ha provato ad acquistare il ...

Neymar Juventus : offerta monstre Dalla Spagna per il brasiliano : Neymar Juventus: secondo “Sport” la telenovela Neymar si arricchisce di un ulteriore capitolo . L’esterno d’attacco della Nazionale brasiliana sarebbe destinato a giocare nella Liga, ma non con la tanto amata maglia del Barcellona. Il Paris Saint Germain, infatti, non ha alcuna intenzione di cedere Neymar ai blaugrana e stanno negoziando con il Real Madrid. […] More

Dalla Spagna - As : “Il Barcá ritrova Manolas - rievocato il trauma” : Il quotidiano AS parla nell’editoriale odierno del neo difensore del Napoli Kostas Manolas, che eliminó il Barcellona Dalla Champions league: “Il Barcellona sfida il Napoli e si ritroverà di fronte Kostas Manolas. In casa blaugrana è stato ricordato il trauma di qualche stagione fa. Il riferimento è all’eliminazione dei catalani nella sfida contro la Roma nella Champions League della stagione 2017/18, con la rete decisiva ...

Dalla Spagna - il giornale Sport : Juve vorrebbe Miranda del Barça solo a titolo definitivo : La Juventus è sempre molto attenta ai giovani ed è evidente l'intento dirigenziale in questo calciomercato estivo, ringiovanire una rosa che dopo diversi anni di trionfi ha bisogno di freschezza e qualità. Gli arrivi di De Ligt, Rabiot, Demiral e Pellegrini sono proprio in tal senso, inoltre l'attenzione della dirigenza verso l'under 23 e la primavera (con tanti investimenti) dimostra la volontà di partire da giovani di qualità per costruire una ...

Calciomercato - Dalla Spagna : 'Neymar offerto a Juventus - Real e Manchester United' : Sono ore bollenti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Joao Cancelo è stato ceduto al Manchester City in cambio di Danilo e trenta milioni di euro. Un'operazione di mercato che è stata criticata da larga parte dei tifosi della Juventus, in quanto sarebbe un chiaro downgrade. La dirigenza bianconera, comunque, aveva bisogno di soldi dopo le enormi spese dovute agli acquisti di Cristiano Ronaldo (l'anno scorso) e De Ligt ...

Neymar-Barcellona - Dalla Spagna hanno la soluzione : “Prestito secco di un anno” : La rottura è ormai totale, come dimostrano anche alcuni episodi di ieri dopo la vittoria in Supercoppa di Francia: distanza forse insanabile tra Neymar ed il Paris Saint Germain, con il brasiliano che continua a ‘spingere’ verso il Barcellona. A tal proposito, visti i problemi legati alla difficoltà dell’operazione, il quotidiano catalano ‘Sport‘ propone una soluzione momentanea che potrebbe dar tempo ai due ...

Dalla Spagna - Mundo Deportivo : 'Juventus su Miranda - terzino del Barcellona' : La dirigenza bianconera è sempre attenta ai giovani talenti, ed in questo senso gli investimenti su giovani (per la Primavera) come Finnan (dal Cesena) Cerri (dal Pescara) e Joel Ribeiro (dal Losanna) ne sono la dimostrazione. Secondo il Mundo Deportivo, la Juventus avrebbe individuato un altro giocatore interessante per la Juventus Under 23, si tratta di Miranda, giovane terzino del Barcellona. Juventus, interesse per Miranda Secondo il noto ...

Neymar-Barcellona - Dalla Spagna svelato un accordo segreto : PSG infuriato : Neymar e l’accordo segreto col Barcellona: il PSG infuriato dalla decisione del calciatore brasiliano Dopo aver finalmente tirato un sospiro di sollievo per quanto riguarda le accuse di stupro che gli hanno fatto vivere un periodo da incubo, Neymar adesso è concentrato esclusivamente sul suo futuro calcistico. Il calciatore brasiliano ha espresso al PSG il desiderio di tornare al Barcellona, ma la società francese non sembra ...

Dalla Spagna - Marca : 'Sarri vuole Eriksen' per rinforzare il centrocampo della Juventus : La Juventus ha ufficialmente ripreso la preparazione fisica dopo la pausa post tournée asiatica. Sono rientrati anche due dei reduci Dalla Coppa America, ovvero Cuadrado e Bentancur mentre entro la settimana la rosa bianconera dovrebbe essere completa. Il lavoro del tecnico Sarri riguarderà in questa fase soprattutto la parte tattica mentre la dirigenza bianconera prosegue la ricerca sul mercato dei giocatori funzionali al tecnico toscano. Prima ...

Calciomercato Napoli - clamoroso Dalla Spagna. ‘AS’ informa : “James Rodriguez resta al Real!” : Calciomercato Napoli, la notizia che rimbalza dalla Spagna potrebbe avere del clamoroso. James Rodriguez, obiettivo concreto di azzurri e Atletico Madrid, potrebbe rimanere al Real. E’ ‘AS’ a scriverlo, spiegando che c’è stato un dietrofront di Florentino Perez riguardo la sua cessione per via del grave infortunio ad Asensio. Il colombiano, che è tornato ad allenarsi oggi coi blancos dopo ben 787 giorni, sempre ...

Clamorosa ultim’ora Dalla Spagna - AS annuncia : “Il Real ha preso una decisione su James Rodriguez!” : Il Real Madrid comunica a Rodriguez che rimane Arriva un ultim’ora dalla Spagna che riguarda il futuro di James Rodriguez, a riportare la notizia è il quotidiano iberico AS che ne fa un titolo in prima pagina: “Il Real comunica a James che rimane” Il Real Madrid dice a James che rimane La sconfitta del Real Madrid contro l’Atlético e il grave infortunio di Asensio hanno spintoo Florentino a decidere di non ...

Dalla Spagna - Mundo Deportivo : Cristiano Ronaldo approverebbe l'arrivo di Neymar : La Juventus è pronta a rientrare in Italia per riprendere la preparazione estiva, considerando che ormai manca circa un mese all'inizio della Serie A. La dirigenza bianconera, intanto, prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca dei rinforzi ideali per il gioco di Sarri, anche se al momento vi è la necessità di alleggerire una rosa piuttosto ampia, che attualmente è formata da 27 giocatori. Sono diversi i giocatori destinati a lasciare ...

Calciomercato Inter - Dalla Spagna : “Torna di moda il nome di Rakitic” : Rilancio Rakitic. La stampa spagnola evidenzia come sia tornato di moda il nome del centrocampista del Barcellona in casa Inter. Il calciatore croato non è sicurissimo di rimanere in Catalogna, per via di un posto da titolare che rischia di perdere, come sottolineato dal tecnico Ernesto Valverde ieri in conferenza stampa: “Non so se Rakitic sarà un giocatore importante per la prossima stagione. Gli anni passano anche per ...