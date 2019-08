Crisi | in corso vertice dei capigruppo Foto Il Pd | «Aula domani forzatura inaudita» Dem

Per il percorso della Crisi occhi puntati su Casellati - pronta a far votare il Senato : L’obiettivo è definire il percorso della crisi di Governo, ma potrebbe non bastare la giornata di oggi. Alle 16 è prevista al Senato la conferenza dei capigruppo e gli occhi sono puntati sulla presidente di Palazzo Madama, Elisabetta Casellati. In una nota, la seconda carica dello Stato chiarisce però da subito che se non ci sarà unanimità fra i presidenti dei Senatori dei partiti non sarà lei, ma ...

Matteo Salvini - il pazzesco lapsus dello scorso 19 aprile : Crisi di governo - sapeva già tutto? : Nelle ultime ore ha ripreso a circolare il video che potete vedere qui sopra. Risale al 19 aprile 2019, quattro mesi fa (per l'esattezza mancano dieci giorni per far quattro mesi). A parlare, a margine di un incontro a Milano con il figlio di Jair Bolsonaro, presidente del Brasile, è Matteo Salvini.

Concorso scuola e Pas - rischi per la Crisi di Governo : scontro sul Salva-precari : Nella serata di ieri, 8 agosto 2019, in seguito a dei lunghi colloqui tra il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, e il Premier che ha dialogato anche con i leader della maggioranza, Matteo Salvini sembrerebbe intenzionato a concludere l'esperienza dell’esecutivo giallo-verde. Si parla già di crisi di Governo: il segretario leghista, infatti, avrebbe deciso di staccare la spina al Governo. Gli insegnanti precari, ma anche i ...

Vimercate - bambina di 10 anni positiva alla cocaina : arrivata in pronto soccorso dopo una Crisi di nervi. I medici : “Adolescente precoce” : positiva alla cocaina a soli dieci anni. È la storia avvenuta a Vimercate, in provincia di Monza e Brianza, e raccontata questa mattina dal Quotidiano Nazionale. arrivata per la seconda volta in pronto soccorso al termine di una crisi di nervi, la piccola è stata subito fatta vedere agli psichiatri e sottoposta alle analisi cliniche che hanno confermato il sospetto dei medici: la bambina ha cominciato fumando spinelli, poi è passata alle droghe ...

Formula 1 – Crisi nera per Vettel - ma Hamilton arriva in suo soccorso : “vi dico cosa mi aspetto da Seb” : Il pilota inglese ha dimostrato la sua vicinanza a Vettel, incappato in un momento negativo da cui fatica ad uscire I duelli tra Lewis Hamilton e Sebastian Vettel sono ormai un lontano ricordo, attualmente i due eterni rivali si ritrovano su due mondi differenti, distanti 100 punti tondi tondi. photo4/Lapresse Un gap spaventoso, accumulato nel giro di dieci gare e destinato a salire ulteriormente, considerando il momento nerissimo in cui ...

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli - Crisi in corso : l’indiscrezione : Allo scoccare dei 10 anni di storia ci sarebbe una crisi in corso tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli. A parlare di questo momento delicato che la coppia starebbe vivendo è il settimanale Spy nel numero in edicola venerdì 28 giugno. Al momento la coppia non ha confermato né smentito il rumor. View this post on Instagram Dopo dieci anni d'amore c'è aria di crisi tra Eros Ramazzotti e Marica ...