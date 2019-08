Formula 1 | Bottas infuriato con Hamilton per il contatto in Ungheria | pericoloso

Fonte : sportfair

(Di lunedì 5 agosto 2019) Gara rovinata per Valtterialla seconda curva, fatale ilcon il compagno di squadra LewisUna gara da dimenticare per Valtteriquella in, chiusa all’ottavo posto dopo unal via con il compagno di squadra Lewis, che ha costretto il finlandese ad una sosta ai box. Lapresse Una situazione che non è andata giù al driver di Nastola che, nel dopo gara, ha lanciato un avvertimento al britannico: “siamo qui come team e vogliamo massimizzare il risultato, ottenendo più punti possibili senza compromettere questo aspetto. È ovvio che si può gareggiare anche in modo pulito senza costringere l’avversario fuori pista. Io e Lewis ci rispettiamo molto, anche se quanto successo in curva 3 è stato leggermente al limite, lui non mi ha lasciato molto spazio. In curva due avrei potuto fare lo stesso. Saprò come agire, in futuro, in ...

SkySportF1 : ?? 'Ho il mal di cuore' #HungarianGP ???? #SkyMotori #F1 #Formula1 - lollosambucci91 : Il resoconto dell'#HungarianGP vinto da #Hamilton, con classifiche piloti e costruttori aggiornate, nel pezzo per… - _SIMONE____ : @ErnyMilan7 @papispagna Non seguo la formula 1 purtroppo non so chi sia bottas ?? -