Scuola | concorso straordinario e PAS ultime notizie | non piace al M5S? ‘Vogliamo vederci

Scuola - PAS e concorso straordinario ultime notizie : problemi in vista? ‘Conte si faccia garante’ : Qualche problema con i PAS e il concorso straordinario riservato ai docenti con 36 mesi di servizio? Potrebbe anche essere così, a giudicare dall’appello lanciato dal segretario nazionale della Cisl Scuola, Maddalena Gissi. Secondo le ultime indiscrezioni, il decreto legge è atteso per il Consiglio dei Ministri che si svolgerà venerdì 9 agosto ma non mancano i timori perché qualcosa possa andare storto. Da qui la preoccupazione della ...

Concorso psicologi e assistenti sociali scadenza a settembre - Scuola e sanità domanda libera : Al momento sono in corso nuove assunzioni a nome del consorzio Futura, di un comune italiano, della Fondazione Oasi e dell'Agenzia per il lavoro Selefor srl, per l'inserimento di ulteriore personale professionale con il ruolo di psicologo, assistente sociale, insegnante e operatore socio sanitario O.S.S. da assegnare mediante le proprie strutture sparse sul territorio nazionale. Bandi di Concorso agosto-settembre Il consorzio Futura ha decretato ...

Scuola - concorso beffa : i docenti con punteggio più basso si scelgono il posto : Un articolo del quotidiano ‘Il Messaggero’ mette bene in evidenza il pasticcio che riguarda il concorso straordinario 2018 per i docenti della Scuola media e superiore: i lettori ricorderanno, senz’altro, i problemi che hanno caratterizzato le prove nelle varie regioni, tanto che diverse graduatorie non vennero pubblicate entro il 31 agosto. Risultato? Non si riuscì a fare in tempo ad immettere i primi a settembre, con il Fit, ...

Concorso per un maestro della Scuola materna : scadenza domanda il 19 agosto 2019 ore 12 : 00 : Il Comune di Vigevano, in provincia di Pavia, ha emanato un bando di pubblico Concorso per selezionare una figura professionale da inserire con la mansione di maestro scuola materna. La candidatura dovrà essere inoltrata entro il giorno 19 agosto 2019 pena la sua nullità. Di seguito riportiamo i requisiti salienti che ogni candidato deve possedere al momento dell'invio della propria candidatura e alcuni degli argomenti che saranno oggetto delle ...

Scuola - PAS e concorso docenti con 36 mesi di servizio ultime notizie : Fusacchia ‘Sarà finto concorso’ : La questione riguardante l’avvio dei PAS (Percorsi Abilitanti Speciali) e del concorso straordinario riservato ai docenti con 36 mesi di servizio continua a tenere banco anche sul fronte del dibattito politico. Nelle ultime ore, si è espresso il deputato Alessandro Fusacchia (+Europa – Centro Democratico). Secondo Fusacchia, il concorso predisposto dal Ministero dell’Istruzione e che prevede un test a risposta multipla e una ...

Concorso Scuola - Infanzia e Primaria : rimandato il bando - forse in autunno : La pubblicazione del bando per il Concorso ordinario Infanzia e Primaria, atteso nelle prossime settimane, è stata rimandata. La notizia è recente e, probabilmente, il Concorso suddetto potrebbe essere bandito il prossimo ottobre. Si ricorda che il bando in questione è già pronto e prevede la stabilizzazione di migliaia di docenti in quanto i posti destinati al Concorso sono 16.959. Ma tantissimi insegnanti hanno richiesto un Concorso ...

Rinvio per il concorso Scuola infanzia e primaria ma ne beneficeranno in tanti : Una buona o cattiva notizia per il concorso scuola infanzia e primaria, dipende di certo dal punto di vista dal quale la si apprende. La corposa selezione pubblica di cui abbiamo parlato anche la settimana scorsa e di cui si attendeva la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale in questi giorni sarà rinviata e neanche di poco. La notizia viene fornita in prima battuta da Orizzontescuola che parla del Rinvio ufficiale del MIUR per la ...

Scuola - Bussetti e i precari : «Concorso nel 2019 per metterli in regola» : Mancano i docenti da assumere e gli uffici regionali sono in difficoltà nell?organizzare il regolare avvio dell?anno scolastico: il ministro all?Istruzione Marco Bussetti ha...

Scuola - concorso ordinario infanzia e primaria ultime notizie : aggiornamenti dal Miur : C’è grande attesa tra il personale scolastico per l’uscita del bando di concorso ordinario per la Scuola dell’infanzia e della primaria: il bando della selezione nazionale era atteso per questa settimana ma slitterà di qualche giorno. Infatti, il Ministero dell’Istruzione ha convocato i sindacati presso la sede di Viale Trastevere per la giornata di martedì 30 luglio al fine di discutere l’informativa. concorso ...

Concorso Scuola straordinario e Pas - in arrivo il decreto d'urgenza : bando entro l'anno : Già predisposto il decreto legge che a breve andrà a definire il prossimo Concorso scuola straordinario e il Pas per i docenti con almeno tre anni di servizio. Il testo, che molto probabilmente sarà divulgato la prossima settimana, dovrà poi arrivare ed essere valutato dal Parlamento al fine di effettuare varie ed eventuali rettifiche e cambiamenti. Infine, poi, ci sarà l’approvazione definitiva che darà il via alle procedure per bandire ...

Concorso Scuola 2016 : si richiede tutela per l’accesso agli idonei : Continua la polemica riguardo il famigerato Concorso 2016 relativo a Infanzia, Primaria e Secondaria. È delle ultime ore un comunicato da parte del gruppo “tutela per gli idonei Concorso 2016 Infanzia e Primaria” e del “Comitato idonei Fantasma Secondaria Concorso 2016”, indirizzato al ministro dell’istruzione Marco Bussetti, alla Lega e M5S ed a tutti i sindacati nazionali. Concorso scuola 2016: maggiore tutela per gli idonei Dal ...

Ben 24000 cattedre per il concorso Scuola secondaria ma ci saranno anche i Pas : Novità importanti sul concorso scuola secondaria giungono anche oggi 22 luglio. I numeri della prossima selezione pubblica si fanno particolarmente corposi e allo stesso tempo, si affaccia un'assoluta novità per l'assegnazione delle cattedre per gli specifici gradi di istruzione ossia i PAS (Percorsi abilitanti speciali). Tanta carne a cuocere insomma, tutta da recepire per gli aspiranti professori. Il vero e proprio concorso scuola ...

Tutti i bandi di concorso Scuola infanzia - primaria e secondaria in arrivo tra l’estate e fine 2019 : i requisiti : Grande fermento nel mondo dell'istruzione per il bando di concorso scuola infanzia, primaria e ancora secondaria di primo e secondo grado. Tra questa estate e fine 2019 saranno avviate più selezioni pubbliche rivolte ad un numero cospicuo di aspiranti insegnanti. Va fatta dunque chiarezza anche sui requisiti richiesti per ogni posto in procinto di essere assegnato. Per prima cosa, sul bando di concorso scuola infanzia e primaria, abbiamo già ...

Ad un passo il concorso Scuola infanzia e primaria : bando autorizzato in Gazzetta il 19 luglio : Il tanto atteso concorso scuola infanzia e primaria è oggi più vicino, grazie ad un passaggio propedeutico alla pubblicazione del bando, ossia la specifica autorizzazione per la procedura selettiva. La notizia è pervenuta direttamente dai canali social del MIUR e fa riferimento alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del via alle operazioni. Il concorso scuola infanzia e primaria mette al bando un numero notevole di cattedre in tutta ...