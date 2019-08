Trasporto Pubblico Locale | Cisl | a rischio il futuro di TUA ed il valore “pubblico” del

Nuovi autobus per il Trasporto Pubblico a Modica : Nuovi autobus AST per servizio urbano ed extraurbano a Modica. A partire da settembre verranno impiegati dieci mezzi di ultima generazione

Sciopero - mercoledì 24 disagi per treni e Trasporto pubblico : Sciopero, mercoledì 24 disagi per treni e trasporto pubblico Incroceranno le braccia i lavoratori del trasporto pubblico locale, delle ferrovie, dei porti e delle autostrade. Già diversi treni sono stati cancellati. Giovedì 26 toccherà al personale che lavora negli aeroporti e ad Alitalia Parole ...

Lo sciopero del Trasporto Pubblico di Milano - giovedì 11 luglio : Durerà dalle 8.45 alle 15 e poi dalle 18 fino al termine del servizio: ma negli ultimi anni l'adesione a questi scioperi è stata molto bassa

Anche Trenord ha aderito al nuovo sistema di biglietti per il Trasporto Pubblico nella città metropolitana di Milano e in provincia di Monza e Brianza : Anche Trenord, la società che gestisce il trasporto ferroviario in Lombardia, ha aderito al nuovo sistema di biglietti per il trasporto pubblico nella città metropolitana di Milano e in provincia di Monza e Brianza. Dal 15 luglio, quando entrerà in

Come funzionano le nuove tariffe del Trasporto Pubblico a Milano : A partire dal 15 luglio aumenterà il prezzo del biglietto singolo urbano, ma costerà meno spostarsi tra centro e periferie

Moovit integra FREE NOW : Trasporto Pubblico e taxi per la prima volta nella stessa App : Moovit, la App più utilizzata al mondo per il trasporto pubblico, integra oggi FREE NOW, precedentemente mytaxi, il sistema...

Il 24 luglio ci sarà uno sciopero nazionale del Trasporto Pubblico - il 26 luglio uno sciopero del trasporto aereo : Il 24 luglio ci sarà uno sciopero del trasporto pubblico locale e nazionale (escluso il settore aereo), mentre il 26 luglio ci sarà uno sciopero del trasporto aereo. Lo hanno annunciato mercoledì i segretari di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti,

L’azienda del Trasporto Pubblico di Roma restituirà i 70 autobus noleggiati da Tel Aviv e mai utilizzati : ATAC, l’azienda che gestisce il trasporto pubblico a Roma, ha fatto sapere che restituirà 70 pullman che aveva noleggiato da Tel Aviv, in Israele, per rinfoltire il numero di mezzi a propria disposizione. Secondo diversi quotidiani, ATAC si sarebbe accorta

Trasporto Pubblico : ecco il programma con deviazioni per eventi fine settimana : Roma – A Roma domani, dalle 16 alle 20, un corteo sfilera’ da piazza Vittorio Emanuele II a piazza Madonna di Loreto percorrendo via Carlo Alberto, piazza di Santa Maria Maggiore, via Liberiana, piazza dell’Esquilino, via Cavour, largo Corrado Ricci, via dei Fori Imperiali. Possibili deviazioni o brevi stop per i bus. Domani, dalle 18, una processione sfilera’ lungo via Luigi Lilio, via Francesco De Vico, via Padre Lais, ...

Milano. Trasporto Pubblico : 10 mila i posti prioritari : Per dare più visibilità ai posti prioritari sulle linee del Trasporto pubblico di milano l’Amministrazione sta da tempo attuando con