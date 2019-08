Microsoft annuncia la nuova campagna Summer Spotlight | in arrivo 60 nuovi giochi Xbox

Microsoft annuncia i suoi piani per la Gamescom 2019 : Microsoft ha recentemente annunciato i suoi piani riguardo la Gamescom 2019, fiera tedesca che sarà presente dal 20 al 24 agosto. La compagnia presenterà un episodio speciale di Inside Xbox, oltre che circa 200 diversi titoli.Di seguito troviamo il comunicato stampa dedicato:"Xbox Open Doors si terrà al Gloria Theatre il 21 ed il 23 agosto ed darà modo ai fan di partecipare ad eventi per la community, presentazioni, tornei ed altre esperienze ...

Games With Gold : Microsoft annuncia i titoli gratuiti di luglio per Xbox One e Xbox 360 : Microsoft ha annunciato i nuovi titoli gratuiti di luglio dei Games With Gold per gli utenti abbonati a Live Gold.Come al solito, il mese prossimo i giochi scaricabili saranno quattro, due per Xbox One e due per Xbox 360 (fruibili anche su Xbox One grazie alla retrocompatibilità).Il titolo di maggior rilievo per Xbox One è senza dubbio Inside, il sidescroller di Playdead apprezzatissimo da critica e pubblico, disponibile per il download per ...

Xbox : Microsoft annuncia Project Scarlett per il 2020 [E3 2019] : Ieri sera, durante la conferenza E3 2019, Microsoft ha annunciato Xbox Project Scarlett, la console next-gen in arrivo a fine 2020. Annuncio Project Scarlett aumenterà lo standard di potenza, velocità e prestazioni e, arriverà nelle vacanze del 2020 insieme a Halo Infinite. Basata su un processore progettato su misura, che sfrutta l’ultima architettura AMD Zen 2 e Radeon RDNA, Project Scarlett offrirà un nuovo livello di immersione. ...

Microsoft annuncia Xbox Scarlett e una montagna di videogiochi all’E3 di Los Angeles : Microsoft si presenta all’E3 2019 di Los Angeles con una lunga lista di nuovi videogame, e con i dettagli sulla prossima console per il gaming, nome in codice Xbox Scarlett, che arriverà a fine 2020. L’annuncio ufficiale dissipa qualsiasi dubbio emerso in mesi di indiscrezioni: tecnicamente parlando la configurazione comprende un processore AMD Zen 2 con, scheda grafica AMD Navi, 6 GB di memoria RAM, archiviazione su unità SSD. ...

Xbox trionfa a E3 2019 : tutte le novità e i giochi annunciati da Microsoft : Il marchio Xbox è riuscito certamente a brillare in occasione dell'E3 2019. Merito della conclamata assenza di Sony tra le luci e i colori della fiera losangelina, ma anche e soprattutto di una conferenza piuttosto solida. Certo, sono mancate sequenze incisive di gameplay per i titoli più attesi e per i nuovi annunci, ma la carne al fuoco è decisamente tanta. Senza dimenticare un primo sguardo alla next-gen, con il reveal ufficiale di Project ...

Microsoft annuncia Xbox Scarlett : uscita della console next-gen nel 2020 con Halo Infinite : I rumor avevano ragione: Xbox Scarlett è stata uno dei protagonisti della conferenza Microsoft in occasione dell'E3 2019 di Los Angeles. Ci riferiamo, come molti di voi già sapranno, alla console next-gen del colosso di Redmond, chiamata non solo a pennellare la nuova generazione del gaming, ma anche a scontrarsi a muso duro con la futura rivale PlayStation 5 e con Stadia, servizio in streaming di Google. ...

E3 2019 : Microsoft annuncia una nuova versione del controller premium - Xbox Elite Wireless Controller Series 2 : La conferenza Microsoft sta continuando in queste ore e, oltre ad una serie di nuovi titoli annunciati, la società di Redmond ha annunciato anche un nuovo Controller dedicato a chi vuole la massima versatilità.Il nuovo Xbox Elite Wireless Controller Series 2 offre, come riportato dall'account ufficiale YouTube di Xbox, oltre 30 nuovi modi di giocare come un professionista: sarete in grado di regolare gli stick, preimpostare il vostro stile di ...